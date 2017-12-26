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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7359736073617362
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:42

  curiousobro написав:
  Webracer написав:
  Мизантрóп написав:Webracer куди й коли?

Та хоч куди. Зараз :)

Купить хоч чего. Нямедленно. Выводятся без прОцентов :)

З віртуального купити? Ні, не знаю.
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:46

  Webracer написав:З віртуального купити? Ні, не знаю.

знаю-послугу! а вообще вводных мало.потому какой вопрос-такой и ответ.далее без нас.
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 26 гру, 2017 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 18:46

  Webracer написав:З віртуального купити? Ні, не знаю.

Сорь, перепутал с Интернет картой.

Тогда добавляем 2 шага:
сделать в П24 интернет карту, вывести на нее и купить хоч чего :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:31

Знаю было ,знаю спрашивали - не помню ответ ( спишите на склероз :oops: ) Вопрос- Если я заказываю карту Голд с фото , три мои карты Голд (основная , доп., и с инд. рис.) блокируются ?
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 19:54

  curiousobro написав:
  Webracer написав:З віртуального купити? Ні, не знаю.

Сорь, перепутал с Интернет картой.

Тогда добавляем 2 шага:
сделать в П24 интернет карту, вывести на нее и купить хоч чего :)

Треба готівкою. Тобто не витратити треба, а вивести! Варіанти є?
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 20:08

золотое правило механики

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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 23:28

Банк потерял ИНН ?

PrivatBank,
я так и не понял, что нужно нажимать - левую или правую и что это вообще за ребусы?
Безголовые программисты забыли добавить поясняющий текст или это реально утвержденный макет "as designed" ?

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