Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2017 18:42
З віртуального купити? Ні, не знаю.
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
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Додано: Вів 26 гру, 2017 18:46
Webracer написав:
З віртуального купити? Ні, не знаю.
знаю-послугу! а вообще вводных мало.потому какой вопрос-такой и ответ.далее без нас.
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Вів 26 гру, 2017 18:46, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Вів 26 гру, 2017 18:46
Webracer написав:
З віртуального купити? Ні, не знаю.
Сорь, перепутал с Интернет картой.
Тогда добавляем 2 шага:
сделать в П24 интернет карту, вывести на нее и купить хоч чего
curiousobro
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Додано: Вів 26 гру, 2017 19:31
Знаю было ,знаю спрашивали - не помню ответ ( спишите на склероз
) Вопрос- Если я заказываю карту Голд с фото , три мои карты Голд (основная , доп., и с инд. рис.) блокируются ?
shu-m
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Додано: Вів 26 гру, 2017 19:54
curiousobro написав: Webracer написав:
З віртуального купити? Ні, не знаю.
Сорь, перепутал с Интернет картой.
Тогда добавляем 2 шага:
сделать в П24 интернет карту, вывести на нее и купить хоч чего
Треба готівкою. Тобто не витратити треба, а вивести! Варіанти є?
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
Webracer
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Додано: Вів 26 гру, 2017 20:08
1% или
депозит
время или деньги
v57
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Додано: Вів 26 гру, 2017 23:28
PrivatBank
,
я так и не понял, что нужно нажимать - левую или правую и что это вообще за ребусы?
Безголовые программисты забыли добавить поясняющий текст или это реально утвержденный макет "as designed" ?
Intento
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