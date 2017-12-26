Додано: Сер 27 гру, 2017 14:20

curiousobro написав: А вот с местом прописки не уверен от слова вообще.

У меня щас в паспорте 3 города прописки - ни разу никаких замечаний ни с каких сторон не было со времени получения - ни в банках, ни в гос.органах при получении утраченых прав например. А вот с местом прописки не уверен от слова вообще.У меня щас в паспорте 3 города прописки - ни разу никаких замечаний ни с каких сторон не было со времени получения - ни в банках, ни в гос.органах при получении утраченых прав например.

Не могу ручаться, так как прошло какое-то время (несколько лет) и ещё может иметь значение то, что я ФЛП. Когда я перепрописывался, то соответственно перерегистрировал ФЛП в новой районе. И тогда же мне сказали, что я должен и новую справку о коде сделать. Сказано это было так: "вообще-то это всем меняющим регистрацию надо делать, но многие игнорируют и мы за это санкции не применяем".В банках когда заполняют разного рода карточки (в т.ч. для ФЛ), то ввиду ФЛП регистрации также пишут в каком территориальном органе ФЛП стоит на учете. И в этот момент можно заменить, что ФЛП в одном районе, а ИНН справка - другого района. Так вот пару раз замечали и спрашивали нет ли новой справки.