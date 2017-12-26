корезоид устроил скан дубликата картки,выданного в 2006 году
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Додано: Сер 27 гру, 2017 12:30
Re: Приватбанк
корезоид устроил скан дубликата картки,выданного в 2006 году
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 27 гру, 2017 12:33
Re: Приватбанк
В смысле, каждый раз меняя место регистрации выдают новую бумажку ИНН? А старую нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 27 гру, 2017 13:30
Re: Приватбанк
А смену пола не рассматриваешь?
Додано: Сер 27 гру, 2017 13:30
Если меняется территориальный орган налоговой, то вроде - да - обязательно надо становиться на учет по месту новой регистрации, причем в определенный срок (и даже, по-моему, штраф предусмотрен).
По существу, конечно, новая справка имеет тот же самый код, только другим органом выдана.
Я в основном всем старую справку показываю, крайне редко обращают внимание, что район выдачи не соответствует району регистрации.
Додано: Сер 27 гру, 2017 13:56
При смене фамилии, имени или отчестсва это гарантированно обязанность с соответсвующим штрафом.
А вот с местом прописки не уверен от слова вообще.
У меня щас в паспорте 3 города прописки - ни разу никаких замечаний ни с каких сторон не было со времени получения - ни в банках, ни в гос.органах при получении утраченых прав например.
Додано: Сер 27 гру, 2017 14:20
Не могу ручаться, так как прошло какое-то время (несколько лет) и ещё может иметь значение то, что я ФЛП. Когда я перепрописывался, то соответственно перерегистрировал ФЛП в новой районе. И тогда же мне сказали, что я должен и новую справку о коде сделать. Сказано это было так: "вообще-то это всем меняющим регистрацию надо делать, но многие игнорируют и мы за это санкции не применяем".
В банках когда заполняют разного рода карточки (в т.ч. для ФЛ), то ввиду ФЛП регистрации также пишут в каком территориальном органе ФЛП стоит на учете. И в этот момент можно заменить, что ФЛП в одном районе, а ИНН справка - другого района. Так вот пару раз замечали и спрашивали нет ли новой справки.
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:53
Re: Приватбанк
Приватбанк стал на путь мелкого мошенничества. Sendmoney с карты Примата на карту Привата, после ввода данных пишет " Комиссия - 0". После перевода в выписке сумма ... бл...н!! уже с комиссией... Развод налицо, при этом на сайте sendmoney вот такие лозунги:
"Часто задаваемые вопросы:
Между какими картами и по каким тарифам можно совершить перевод?
Вы можете совершать переводы между картами платежных систем VISA (технология VISA Direct) и MasterCard (технология MoneySend):
- с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;"
Государственные жулики!
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:55
Какие карты участвовали? Какая комиссия снялась?
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Сер 27 гру, 2017 16:58
обе примата, с двух по 0.5%. Отправлял с уни, получ - хз, 5168...
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