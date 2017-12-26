|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:13
обе примата, с двух по 0.5%. Отправлял с уни, получ - хз, 5168...[/quote]
Для такого старика форума - аплодирую стоя!! Я люблю спонсоров пинкничков, чаще отправляйте!
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:27
смотря для каких целей ... для банка пох ... а вот для каких-то дел с налоговой по месту регистрации нужна Картка потняка выданная по месту регистрации .. ну к примеру ... если вы захотите оформить налоговую скидку ...
у меня кстати есть и старая Довидка и новая Картка ... при оформлении в банках даю ту, что под руку попадается ) кстати один раз этим поставил в ступор курицу .. даю обе гворю сами выбирайте какую ... та побежала к начальнице советоваться )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:29
0 грн. это плата за услугу ... а 0,5% - это комисс карты.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
реклама
|