|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:01
Вангую, что или снимались кредитные или пополнялась КДВ
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:05
Чувак реально прозрел, что пополнение КДВ - платное удовольствие
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:13
amc2000 написав:
Какие карты участвовали? Какая комиссия снялась?
обе примата, с двух по 0.5%. Отправлял с уни, получ - хз, 5168...[/quote]
Для такого старика форума - аплодирую стоя!! Я люблю спонсоров пинкничков, чаще отправляйте!
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1245
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:27
BBC написав: IMPRINTER написав:
это только при смене ... места жительства
В смысле, каждый раз меняя место регистрации выдают новую бумажку ИНН? А старую нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять?
смотря для каких целей ... для банка пох ... а вот для каких-то дел с налоговой по месту регистрации нужна Картка потняка выданная по месту регистрации .. ну к примеру ... если вы захотите оформить налоговую скидку ...
у меня кстати есть и старая Довидка и новая Картка ... при оформлении в банках даю ту, что под руку попадается ) кстати один раз этим поставил в ступор курицу .. даю обе гворю сами выбирайте какую ... та побежала к начальнице советоваться )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 32760
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 5203 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:29
amc2000 написав:
Приватбанк стал на путь мелкого мошенничества. Sendmoney с карты Примата на карту Привата, после ввода данных пишет " Комиссия - 0". После перевода в выписке сумма ... бл...н!! уже с комиссией... Развод налицо, при этом на сайте sendmoney вот такие лозунги:
"Часто задаваемые вопросы:
Между какими картами и по каким тарифам можно совершить перевод?
Вы можете совершать переводы между картами платежных систем VISA (технология VISA Direct) и MasterCard (технология MoneySend):- с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;
"
Государственные жулики!
0 грн. это плата за услугу ... а 0,5% - это комисс карты.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 32760
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 201 раз.
- Подякували: 5203 раз.
-
- Профіль
-
-
9
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|