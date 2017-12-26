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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7362736373647365
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:01

Вангую, что или снимались кредитные или пополнялась КДВ
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:05

Чувак реально прозрел, что пополнение КДВ - платное удовольствие
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:13

  amc2000 написав:
Какие карты участвовали? Какая комиссия снялась?


обе примата, с двух по 0.5%. Отправлял с уни, получ - хз, 5168...[/quote]

Для такого старика форума - аплодирую стоя!! Я люблю спонсоров пинкничков, чаще отправляйте!
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:27

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:это только при смене ... места жительства

В смысле, каждый раз меняя место регистрации выдают новую бумажку ИНН? А старую нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять?


смотря для каких целей ... для банка пох ... а вот для каких-то дел с налоговой по месту регистрации нужна Картка потняка выданная по месту регистрации .. ну к примеру ... если вы захотите оформить налоговую скидку ...
у меня кстати есть и старая Довидка и новая Картка ... при оформлении в банках даю ту, что под руку попадается ) кстати один раз этим поставил в ступор курицу .. даю обе гворю сами выбирайте какую ... та побежала к начальнице советоваться )
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:29

  amc2000 написав:Приватбанк стал на путь мелкого мошенничества. Sendmoney с карты Примата на карту Привата, после ввода данных пишет " Комиссия - 0". После перевода в выписке сумма ... бл...н!! уже с комиссией... Развод налицо, при этом на сайте sendmoney вот такие лозунги:
"Часто задаваемые вопросы:
Между какими картами и по каким тарифам можно совершить перевод?
Вы можете совершать переводы между картами платежных систем VISA (технология VISA Direct) и MasterCard (технология MoneySend):
- с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;"

Государственные жулики! :evil:


0 грн. это плата за услугу ... а 0,5% - это комисс карты.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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  #<1 ... 7362736373647365
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