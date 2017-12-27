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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7363736473657366>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:01

Вангую, что или снимались кредитные или пополнялась КДВ
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:05

Чувак реально прозрел, что пополнение КДВ - платное удовольствие
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:13

  amc2000 написав:
Какие карты участвовали? Какая комиссия снялась?


обе примата, с двух по 0.5%. Отправлял с уни, получ - хз, 5168...[/quote]

Для такого старика форума - аплодирую стоя!! Я люблю спонсоров пинкничков, чаще отправляйте!
Красный список: Надра, Родовид, ФИ, VAB, Дельта, Фидо, Михайловский, Евробанк, Платинум...
Жёлтый список: Рашики...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:27

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:это только при смене ... места жительства

В смысле, каждый раз меняя место регистрации выдают новую бумажку ИНН? А старую нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО менять?


смотря для каких целей ... для банка пох ... а вот для каких-то дел с налоговой по месту регистрации нужна Картка потняка выданная по месту регистрации .. ну к примеру ... если вы захотите оформить налоговую скидку ...
у меня кстати есть и старая Довидка и новая Картка ... при оформлении в банках даю ту, что под руку попадается ) кстати один раз этим поставил в ступор курицу .. даю обе гворю сами выбирайте какую ... та побежала к начальнице советоваться )
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:29

  amc2000 написав:Приватбанк стал на путь мелкого мошенничества. Sendmoney с карты Примата на карту Привата, после ввода данных пишет " Комиссия - 0". После перевода в выписке сумма ... бл...н!! уже с комиссией... Развод налицо, при этом на сайте sendmoney вот такие лозунги:
"Часто задаваемые вопросы:
Между какими картами и по каким тарифам можно совершить перевод?
Вы можете совершать переводы между картами платежных систем VISA (технология VISA Direct) и MasterCard (технология MoneySend):
- с карты украинского банка на карту ПриватБанка - без комиссии;"

Государственные жулики! :evil:


0 грн. это плата за услугу ... а 0,5% - это комисс карты.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:26

  IMPRINTER написав:смотря для каких целей ... для банка пох ... а вот для каких-то дел с налоговой по месту регистрации нужна Картка потняка выданная по месту регистрации


И что в пределах разных районов города тоже надо менять ???
У меня и у жены справки 1998 года, район города поменялся, инспекции районные естественно разные, недавно получал биометрический загранпаспорт, никаких вопросов не возникло, в ноябре жена проходила идентификацию в Привате в связи с заменой карточки по истечению срока действия, тоже вопросов не возникло, сфоткали 1998 года и всё.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:37

  freeze написав:
  IMPRINTER написав:смотря для каких целей ... для банка пох ... а вот для каких-то дел с налоговой по месту регистрации нужна Картка потняка выданная по месту регистрации


И что в пределах разных районов города тоже надо менять ???
У меня и у жены справки 1998 года, район города поменялся, инспекции районные естественно разные, недавно получал биометрический загранпаспорт, никаких вопросов не возникло, в ноябре жена проходила идентификацию в Привате в связи с заменой карточки по истечению срока действия, тоже вопросов не возникло, сфоткали 1998 года и всё.


если Объединенная налоговая для нескольких райлнов - нет, если разные - да.

вы должны уведомить налоговую по месту жиьельства о том что у вас изменилось место жительства и вы теперь относитесь к ней
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1306-17/print

вы доложны заполнить анкету о изменини ваших данных ... адрес прописки это тоже данные которые есть о вас в реестре ...
https://docs.google.com/viewer?embedded ... 24n329.doc
где укажите новый свой адрес ...
вам выдадут новую Картуку платныка податкив с тем же номером
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 27 гру, 2017 19:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:47

  IMPRINTER написав:в пределах одной налоговой ... если Объединенная налоговая - нет.
если разные - да. более того за это еще и штраф предусмотрен )


Интересно.
Посмотрел в украинской Вики. Написано:
До 21 лютого 2002 року таким документом була довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків, а після — картка фізичної особи — платника податків на паперовому носії[2]. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера вважається такою, що має силу картки фізичної особи — платника податків.
Фізична особа у разі зміни своїх реєстраційних даних (прізвища, імені, по батькові або адреси проживання) зобов'язана в місячний термін подати інформацію про це до підрозділу з ведення Державного реєстру органу державної податкової служби за місцем свого постійного проживання.

То есть получается, что оштрафовать могуть не за то, что не поменял довидку на картку. А за то, что в месячный срок не встал на учет в налоговой. То есть получается, что довидку менять не обязательно. Наверное, действительно кроме случая смены фамилии.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 19:48

freeze

довидку на картку менять не обязательно ... но если вы меняли прописку то согласно Приказа нужно.

если вы поменяли хоть что-то в тех данных что о вас было ранее - вы обязаны об этом уведомить налоговую. при смене адреса решистрации она вам выдает новую картку потняка
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 23:07

  IMPRINTER написав:freeze

довидку на картку менять не обязательно ... но если вы меняли прописку то согласно Приказа нужно.

если вы поменяли хоть что-то в тех данных что о вас было ранее - вы обязаны об этом уведомить налоговую. при смене адреса решистрации она вам выдает новую картку потняка

таки да,когда в паспорт штамповал ИНН-дали картку и пожурили,что не сообщил о перереге в пределах одного района! Я очень расстроился,что за такое даже нет админ штрафа :lol:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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