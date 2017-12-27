Додано: Сер 27 гру, 2017 19:47

IMPRINTER написав: в пределах одной налоговой ... если Объединенная налоговая - нет.

если разные - да. более того за это еще и штраф предусмотрен ) в пределах одной налоговой ... если Объединенная налоговая - нет.если разные - да. более того за это еще и штраф предусмотрен )

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера вважається такою, що має силу картки фізичної особи — платника податків.

Интересно.Посмотрел в украинской Вики. Написано:До 21 лютого 2002 року таким документом була довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи — платника податків, а після — картка фізичної особи — платника податків на паперовому носії[2].Фізична особа у разі зміни своїх реєстраційних даних (прізвища, імені, по батькові або адреси проживання) зобов'язана в місячний термін подати інформацію про це до підрозділу з ведення Державного реєстру органу державної податкової служби за місцем свого постійного проживання.То есть получается, что оштрафовать могуть не за то, что не поменял довидку на картку. А за то, что в месячный срок не встал на учет в налоговой. То есть получается, что довидку менять не обязательно. Наверное, действительно кроме случая смены фамилии.