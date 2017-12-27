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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:35
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:freeze
довидку на картку менять не обязательно ... но если вы меняли прописку то согласно Приказа нужно.
если вы поменяли хоть что-то в тех данных что о вас было ранее - вы обязаны об этом уведомить налоговую. при смене адреса решистрации она вам выдает новую картку потняка
таки да,когда в паспорт штамповал ИНН-дали картку и пожурили,что не сообщил о перереге в пределах одного района! Я очень расстроился,что за такое даже нет админ штрафа
Кстати да. Обязанность есть, а ответственности за неисполнение нету
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