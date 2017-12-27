Додано: Чет 28 гру, 2017 17:45

IMPRINTER написав: curiousobro написав: Кстати да. Обязанность есть, а ответственности за неисполнение нету Кстати да. Обязанность есть, а ответственности за неисполнение нету



ну у нас так много ... даже за нарушение Конституции ее же гарантом никакой ответственности ...

вот в Конституции было написано, что Президент ОБЯЗАН подать в парламент кандидатуры премьера, что согласовала коалиция ... Пасечник начал рассказывать что он не "лыстоноша" и его не ипет ... хотя написано ОБЯЗАН - нарвится не нравится - закрой глаза и подпиши ... но ответственнгости нет же ... было бы написано типа - обязан подписать, если не подписал - на сл. день автоматически его полномочия прекращаются ... а так у нас во всем - от серьезных вещей до мелочей ) ну у нас так много ... даже за нарушение Конституции ее же гарантом никакой ответственности ...вот в Конституции было написано, что Президент ОБЯЗАН подать в парламент кандидатуры премьера, что согласовала коалиция ... Пасечник начал рассказывать что он не "лыстоноша" и его не ипет ... хотя написано ОБЯЗАН - нарвится не нравится - закрой глаза и подпиши ... но ответственнгости нет же ... было бы написано типа - обязан подписать, если не подписал - на сл. день автоматически его полномочия прекращаются ... а так у нас во всем - от серьезных вещей до мелочей )

Ну,не было в Конституции, что Президент обязан...Не было. У нас та жа сейчас Конституция - и Президент вносит не позднее 15 дня. Но нет обязанности и нет последствий. Прочитайте хоть ее. Другое дело, что по духу закона - вы правы. Но зек ,вообще, признал ту Конституцию - не конституционной, и наделил себя правами, которые ему не давал народ Украины. Фактически стал узурпатором .Если вы про дух закона. После решения КС -должны были состояться новые выборы за Президента с новыми(расширенными) полномочиями или Президент добывал строк со старыми полномочиями и новый Президент их получал.Конституция Украины:Стаття 106. Президент України:1)....9)вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;