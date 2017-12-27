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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2017 23:35
Мизантрóп написав: IMPRINTER написав:freeze
довидку на картку менять не обязательно ... но если вы меняли прописку то согласно Приказа нужно.
если вы поменяли хоть что-то в тех данных что о вас было ранее - вы обязаны об этом уведомить налоговую. при смене адреса решистрации она вам выдает новую картку потняка
таки да,когда в паспорт штамповал ИНН-дали картку и пожурили,что не сообщил о перереге в пределах одного района! Я очень расстроился,что за такое даже нет админ штрафа
Кстати да. Обязанность есть, а ответственности за неисполнение нету
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curiousobro
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Додано: Чет 28 гру, 2017 08:15
curiousobro написав:
Кстати да. Обязанность есть, а ответственности за неисполнение нету
ну у нас так много ... даже за нарушение Конституции ее же гарантом никакой ответственности ...
вот в Конституции было написано, что Президент ОБЯЗАН подать в парламент кандидатуры премьера, что согласовала коалиция ... Пасечник начал рассказывать что он не "лыстоноша" и его не ипет ... хотя написано ОБЯЗАН - нарвится не нравится - закрой глаза и подпиши ... но ответственнгости нет же ... было бы написано типа - обязан подписать, если не подписал - на сл. день автоматически его полномочия прекращаются ... а так у нас во всем - от серьезных вещей до мелочей )
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Додано: Чет 28 гру, 2017 12:18
Вот так и с госгарантиями по Привату их нет.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 28 гру, 2017 12:22
BBC написав:
Вот так и с госгарантиями по Привату их нет.
Порошенко же пообещал, что всё подпишет, Рада приняла соответствующий неотложный Закон.
Такое чувство, что вы Гаранту не доверяете.
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freeze
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Додано: Чет 28 гру, 2017 13:01
freeze написав: BBC написав:
Вот так и с госгарантиями по Привату их нет.
Порошенко же пообещал, что всё подпишет, Рада приняла соответствующий неотложный Закон.
Такое чувство, что вы Гаранту не доверяете.
А вы доверяете? Я нет. А вот Факт отсутствия госгарантий есть.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:33
Пополнение через терминал. 12000 гривен. Сожрал и сказал, что платеж будет обработан позднее. Создали заявку на возврат. Срок рассмотрения 3 дня. То есть до нового года может и не вернуться, если вообще деньги найдут, а очень надо было пополнить именно сегодня. Сердце у меня слабое, резко поплохело после этого. Если я сдохну, приват вернет моим детям эти деньги, а？Ненавижу приватбанк..
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Додано: Чет 28 гру, 2017 17:45
IMPRINTER написав: curiousobro написав:
Кстати да. Обязанность есть, а ответственности за неисполнение нету
ну у нас так много ... даже за нарушение Конституции ее же гарантом никакой ответственности ...
вот в Конституции было написано, что Президент ОБЯЗАН подать в парламент кандидатуры премьера, что согласовала коалиция ... Пасечник начал рассказывать что он не "лыстоноша" и его не ипет ... хотя написано ОБЯЗАН - нарвится не нравится - закрой глаза и подпиши ... но ответственнгости нет же ... было бы написано типа - обязан подписать, если не подписал - на сл. день автоматически его полномочия прекращаются ... а так у нас во всем - от серьезных вещей до мелочей )
Ну,не было в Конституции, что Президент обязан...Не было. У нас та жа сейчас Конституция - и Президент вносит не позднее 15 дня. Но нет обязанности и нет последствий. Прочитайте хоть ее. Другое дело, что по духу закона - вы правы. Но зек ,вообще, признал ту Конституцию - не конституционной, и наделил себя правами, которые ему не давал народ Украины. Фактически стал узурпатором .Если вы про дух закона. После решения КС -должны были состояться новые выборы за Президента с новыми(расширенными) полномочиями или Президент добывал строк со старыми полномочиями и новый Президент их получал.
Конституция Украины:
Стаття 106. Президент України:
1)....
9)вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем'єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;
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laa1999
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