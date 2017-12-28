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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7365736673677368>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 21:49

  curiousobro написав:Я для себя принял решение не совать в приват терминал больше 3к за раз после таких мансов.


Совершенно верно.
Не раз наблюдал как люди суют 10 000 грн по 50 грн, в течение чуть ли не 15 минут. За это время и сбой в интернете может произойти, и свет моргнуть.
Мне вот интересно, что религия какая-то не позволяет разбить большую сумму на несколько более мелких платежей.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:15

Да я как бы тоже больше 3к обычно через кассу. Но в этот раз не отправила код пополнения в телефон. Думаю ладно, прокатит через терминал. Не прокатило блин.. А все потому что приват24 отказался через гуглхром на компе работать, требует только приложение в телефоне хоть ты тресни. А там еще не разобралась что к чему.. Возврат, кстати, зачислили сегодня де, уже через пару часов. Но осадочек остался... перепсиховала порядочно, думала инфаркт хватит.
mirra
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:32

  freeze написав:
  curiousobro написав:Я для себя принял решение не совать в приват терминал больше 3к за раз после таких мансов.


Совершенно верно.
Не раз наблюдал как люди суют 10 000 грн по 50 грн, в течение чуть ли не 15 минут. За это время и сбой в интернете может произойти, и свет моргнуть.
Мне вот интересно, что религия какая-то не позволяет разбить большую сумму на несколько более мелких платежей.

Мне когда-то Приват запретил пополнение депозитов с карт и через кассу(не спрашивайте почему). Оставил пополнение только через терминалы, приходилось и по 50000 пихать.
Самое неприятное во всём этом, не сбой интернета или терминала, банк довольно оперативно возвращает средства. А то, что за тобой вечно кто-то стоит и смотрит что ты делаешь. Очень неприятно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:41

Держитесь там

  mirra написав:Сожрал и сказал, что платеж будет обработан позднее. Создали заявку на возврат. Срок рассмотрения 3 дня. То есть до нового года может и не вернуться, если вообще деньги найдут, а очень надо было пополнить именно сегодня. Сердце у меня слабое, резко поплохело после этого. Если я сдохну, приват вернет моим детям эти деньги, а？Ненавижу приватбанк..
УЖАС! Запейсал очередной раз к себе в блокнотик с названием "Почему я вожу наличные прямо в кассу"
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:47

  bub-har написав:
  mirra написав:Сожрал и сказал, что платеж будет обработан позднее. Создали заявку на возврат. Срок рассмотрения 3 дня. То есть до нового года может и не вернуться, если вообще деньги найдут, а очень надо было пополнить именно сегодня. Сердце у меня слабое, резко поплохело после этого. Если я сдохну, приват вернет моим детям эти деньги, а？Ненавижу приватбанк..
УЖАС! Запейсал очередной раз к себе в блокнотик с названием "Почему я вожу наличные прямо в кассу"

Ага ага, туда же запейшите вопрос - где найти кассу привата в 22:00.
А бывает всякое.
У меня пока было только 2 сбоя за все время. выручал же значительно больше.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 22:58

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Ага ага, туда же запейшите вопрос - где найти кассу привата в 22:00.
А бывает всякое.
У меня пока было только 2 сбоя за все время. выручал же значительно больше.
Наверное я отвечу банально и по аленьи,но в финансовых делах я предпочитаю всё делать без приключений и гемора и у меня нету и никогда не было причин для запихивания в шайтан машину кучи налички именно ночью! Я лучше подожду следующий день!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:06

  bub-har написав:
  curiousobro написав:Ага ага, туда же запейшите вопрос - где найти кассу привата в 22:00.
А бывает всякое.
У меня пока было только 2 сбоя за все время. выручал же значительно больше.
Наверное я отвечу банально и по аленьи,но в финансовых делах я предпочитаю всё делать без приключений и гемора и у меня нету и никогда не было причин для запихивания в шайтан машину кучи налички именно ночью! Я лучше подожду следующий день!

А тут и нету гемора.

Спокойно надо понимать, что все может сбойнуть.

Получилось - круть, не надо перется в ад под названием касса привата.

Нет - алыверды или добро пожаловать в ад.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:15

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Спокойно надо понимать, что все может сбойнуть.

Получилось - круть, не надо перется в ад под названием касса привата.

Нет - алыверды или добро пожаловать в ад.
Ну тут уже каждый сам выбирает,Что для него лучше! Спокойно пополнить наличными через кассу,потратив некоторое время в аду и с ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЧИСЛЕНИЕМ,или заниматься поиском своих денег и пить литры успокоительного!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:30

  bub-har написав:
  curiousobro написав:Спокойно надо понимать, что все может сбойнуть.

Получилось - круть, не надо перется в ад под названием касса привата.

Нет - алыверды или добро пожаловать в ад.
Ну тут уже каждый сам выбирает,Что для него лучше! Спокойно пополнить наличными через кассу,потратив некоторое время в аду и с ГАРАНТИРОВАННЫМ ЗАЧИСЛЕНИЕМ,или заниматься поиском своих денег и пить литры успокоительного!


Моя жизнь стала значительно спокойней после появления терминалов и отсутсвия визитов в филиал ада :)
2 раза не в счет.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2017 23:45

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Моя жизнь стала значительно спокойней после появления терминалов и отсутсвия визитов в филиал ада
2 раза не в счет.
Ну это же хорошо!А мне,когда суммы приличные,то спокойней через кассу!
bub-har
 
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