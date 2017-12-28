Додано: Чет 28 гру, 2017 22:15

Да я как бы тоже больше 3к обычно через кассу. Но в этот раз не отправила код пополнения в телефон. Думаю ладно, прокатит через терминал. Не прокатило блин.. А все потому что приват24 отказался через гуглхром на компе работать, требует только приложение в телефоне хоть ты тресни. А там еще не разобралась что к чему.. Возврат, кстати, зачислили сегодня де, уже через пару часов. Но осадочек остался... перепсиховала порядочно, думала инфаркт хватит.