А мне нет пока, повезло Вам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:23
Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:28
Желаю, чтобы и вам сегодня вернули, удачи！
Вообще, можно конечно каждый раз перестраховываться и идти в кассу, чтобы не психовать потом вдруг чего. Как бабушки до сих пор делают, все через кассу.. очереди из бабушковых коммунальных платежей - вот это сущий ад. Идея-то хорошая, автоматизация процессов: интернет, терминалы. Но хочется, чтобы оно работало как положено, а не играть в рулетку: повезет в этот раз или не повезет. И потом тебе с умным видом говорили знающие и бывалые :）: сам дурак, надо было по старинке в кассу, так надежнее. Всем удачи, хорошего новогоднего настроения, скорых возвратов денег. А привату стабильной работы и четкого процессинга :）
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