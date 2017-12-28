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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7365736673677368
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 01:23

  mirra написав: Возврат, кстати, зачислили сегодня де, уже через пару часов. Но осадочек остался... перепсиховала порядочно, думала инфаркт хватит.

А мне нет пока, повезло Вам.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 07:28

  Sagittarius написав:А мне нет пока, повезло Вам.

Желаю, чтобы и вам сегодня вернули, удачи！
Вообще, можно конечно каждый раз перестраховываться и идти в кассу, чтобы не психовать потом вдруг чего. Как бабушки до сих пор делают, все через кассу.. очереди из бабушковых коммунальных платежей - вот это сущий ад. Идея-то хорошая, автоматизация процессов: интернет, терминалы. Но хочется, чтобы оно работало как положено, а не играть в рулетку: повезет в этот раз или не повезет. И потом тебе с умным видом говорили знающие и бывалые :）: сам дурак, надо было по старинке в кассу, так надежнее. Всем удачи, хорошего новогоднего настроения, скорых возвратов денег. А привату стабильной работы и четкого процессинга :）
mirra
 
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