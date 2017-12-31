Желаю, чтобы и вам сегодня вернули, удачи！ Вообще, можно конечно каждый раз перестраховываться и идти в кассу, чтобы не психовать потом вдруг чего. Как бабушки до сих пор делают, все через кассу.. очереди из бабушковых коммунальных платежей - вот это сущий ад. Идея-то хорошая, автоматизация процессов: интернет, терминалы. Но хочется, чтобы оно работало как положено, а не играть в рулетку: повезет в этот раз или не повезет. И потом тебе с умным видом говорили знающие и бывалые :）: сам дурак, надо было по старинке в кассу, так надежнее. Всем удачи, хорошего новогоднего настроения, скорых возвратов денег. А привату стабильной работы и четкого процессинга :）
Спасибо! Подписываюсь под каждым словом.
Сегодня уже вернули деньгу туда куда и было задумано - на Приват-вклад (а раньше на карту возвращали, иногда на А-Банк даже). А может терминал не сбрехал, когда выдал "ваша операция будет завершена позднее", запарился просто, вышел покурить...
mirra написав:Пополнение через терминал. 12000 гривен. Сожрал и сказал, что платеж будет обработан позднее. Создали заявку на возврат. Срок рассмотрения 3 дня. То есть до нового года может и не вернуться, если вообще деньги найдут, а очень надо было пополнить именно сегодня. Сердце у меня слабое, резко поплохело после этого. Если я сдохну, приват вернет моим детям эти деньги, а？Ненавижу приватбанк..
mirra, чтобы подробней рассмотреть и помочь с решением вопроса, просим Вас направить на нашу почту help@pb.ua Ваши контактные данные и детальное описание ситуации. С уважением, ПриватБанк.
kolyuchy В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства. С уважением, ПриватБанк.
PrivatBank написав:kolyuchy В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства. С уважением, ПриватБанк.
Як одне пов’язане з іншим? Остання пачка доларів зі сховища пішла на корпоратив і щоб віддати людині депозит потрібно купити валюту на міжбанку?
PrivatBank написав:kolyuchy В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства. С уважением, ПриватБанк.
Приватбанку нужно запретить валюто-обменные операции, пока он не повернётся к людям лицом.