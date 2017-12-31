RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7366736773687369
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2017 17:41

  mirra написав:
  Sagittarius написав:А мне нет пока, повезло Вам.

Желаю, чтобы и вам сегодня вернули, удачи！
Вообще, можно конечно каждый раз перестраховываться и идти в кассу, чтобы не психовать потом вдруг чего. Как бабушки до сих пор делают, все через кассу.. очереди из бабушковых коммунальных платежей - вот это сущий ад. Идея-то хорошая, автоматизация процессов: интернет, терминалы. Но хочется, чтобы оно работало как положено, а не играть в рулетку: повезет в этот раз или не повезет. И потом тебе с умным видом говорили знающие и бывалые :）: сам дурак, надо было по старинке в кассу, так надежнее. Всем удачи, хорошего новогоднего настроения, скорых возвратов денег. А привату стабильной работы и четкого процессинга :）

Спасибо! Подписываюсь под каждым словом.

Сегодня уже вернули деньгу туда куда и было задумано - на Приват-вклад (а раньше на карту возвращали, иногда на А-Банк даже). А может терминал не сбрехал, когда выдал "ваша операция будет завершена позднее", запарился просто, вышел покурить... :lol:

Всех с наступающим! :D
Sagittarius
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 01.05.07
Подякував: 328 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 09:48

Re: Приватбанк

  mirra написав:Пополнение через терминал. 12000 гривен. Сожрал и сказал, что платеж будет обработан позднее. Создали заявку на возврат. Срок рассмотрения 3 дня. То есть до нового года может и не вернуться, если вообще деньги найдут, а очень надо было пополнить именно сегодня. Сердце у меня слабое, резко поплохело после этого. Если я сдохну, приват вернет моим детям эти деньги, а？Ненавижу приватбанк..


mirra, чтобы подробней рассмотреть и помочь с решением вопроса, просим Вас направить на нашу почту help@pb.ua Ваши контактные данные и детальное описание ситуации.
С уважением, ПриватБанк.
PrivatBank
Представник банку
 
Повідомлень: 8758
З нами з: 12.02.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 10:47

PrivatBank уже 2 дня как решено.Тщательнее надо© viewtopic.php?p=4253043#p4253043
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 980
З нами з: 03.12.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 10:59

PrivatBank Не работает заказ наличности в П24. При попытке заказать после выбора даты и отделения выдает "Сталася помилка". Хотелось бы знать когда починят?
kolyuchy
 
Повідомлень: 203
З нами з: 17.04.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 11:03

  kolyuchy написав:PrivatBank Не работает заказ наличности в П24. При попытке заказать после выбора даты и отделения выдает "Сталася помилка". Хотелось бы знать когда починят?

02 января или 03 января , думаю это логичное обьяснение в сложившейся ситуации
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10363
З нами з: 12.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 12:22

ЗАПИШИТЕ "МИНУС" ЛИСОМУ С ПРИВАТА

sens
не смогли скреативить и написать "с новым годом" :D
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2373
З нами з: 28.02.10
Подякував: 16 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 15:47

kolyuchy В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства.
С уважением, ПриватБанк.
PrivatBank
Представник банку
 
Повідомлень: 8758
З нами з: 12.02.10
Подякував: 3 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 20:03

  PrivatBank написав:kolyuchy В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства.
С уважением, ПриватБанк.

Як одне пов’язане з іншим? Остання пачка доларів зі сховища пішла на корпоратив і щоб віддати людині депозит потрібно купити валюту на міжбанку?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 1976
З нами з: 18.08.14
Подякував: 150 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:33

  PrivatBank написав:kolyuchy В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства.
С уважением, ПриватБанк.


Приватбанку нужно запретить валюто-обменные операции, пока он не повернётся к людям лицом.
Kevin
 
Повідомлень: 20
З нами з: 24.09.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 21:43

Kevin а люди как? задом?))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 980
З нами з: 03.12.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7366736773687369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 3 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
БМ БАНК (4362)
01.01.2018 01:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.