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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7367736873697370
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:07

СМС ходят, СМС- не ходят

По операциям с уни СМС ходят
По операциям с КДВ - смс не ходят.
Смс с кдв можно настроить???
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:28

  bosson513 написав:По операциям с уни СМС ходят
По операциям с КДВ - смс не ходят.
Смс с кдв можно настроить???

Спробуйте у меню Керування карткою зняти і знову встановити інформування про видаткові операції. Мені допомогло.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 23:12

  klug написав:
  PrivatBank написав:kolyuchy В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства.
С уважением, ПриватБанк.

Як одне пов’язане з іншим? Остання пачка доларів зі сховища пішла на корпоратив і щоб віддати людині депозит потрібно купити валюту на міжбанку?

Знаю точно, что 29 декабря можно было сделать заказ валюты на 2 января.
Но, при чем обмен валюты к не рабочему межбанку - не понятно :roll:
Вероятно, имелось ввиду, что это в приват-24, а не в кассе отделения.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 01:06

  EKO написав:
  klug написав:
  PrivatBank написав:kolyuchy В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства.
С уважением, ПриватБанк.

Як одне пов’язане з іншим? Остання пачка доларів зі сховища пішла на корпоратив і щоб віддати людині депозит потрібно купити валюту на міжбанку?

Знаю точно, что 29 декабря можно было сделать заказ валюты на 2 января.
Но, при чем обмен валюты к не рабочему межбанку - не понятно :roll:
Вероятно, имелось ввиду, что это в приват-24, а не в кассе отделения.

Ну, людина скаржилася саме на помилку при замовленні валюти. А підтримка Прихвата у кращих традиціях...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 7367736873697370
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