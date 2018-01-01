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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2018 14:07
По операциям с уни СМС ходят
По операциям с КДВ - смс не ходят.
Смс с кдв можно настроить???
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bosson513
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Додано: Пон 01 січ, 2018 14:28
bosson513 написав:
По операциям с уни СМС ходят
По операциям с КДВ - смс не ходят.
Смс с кдв можно настроить???
Спробуйте у меню Керування карткою зняти і знову встановити інформування про видаткові операції. Мені допомогло.
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klug
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Додано: Пон 01 січ, 2018 23:12
klug написав: PrivatBank написав:kolyuchy
В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства.
С уважением, ПриватБанк.
Як одне пов’язане з іншим? Остання пачка доларів зі сховища пішла на корпоратив і щоб віддати людині депозит потрібно купити валюту на міжбанку?
Знаю точно, что 29 декабря можно было сделать заказ валюты на 2 января.
Но, при чем обмен валюты к не рабочему межбанку - не понятно
Вероятно, имелось ввиду, что это в приват-24, а не в кассе отделения.
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EKO
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Додано: Вів 02 січ, 2018 01:06
EKO написав: klug написав: PrivatBank написав:kolyuchy
В связи с тем, что на Межбанковском Валютном рынке Украины 29.12.2017 и 02.01.2018 не рабочие дни, валютообмен будет доступен с 03.01.2018, с 10:00 утра. Приносим извинения за неудобства.
С уважением, ПриватБанк.
Як одне пов’язане з іншим? Остання пачка доларів зі сховища пішла на корпоратив і щоб віддати людині депозит потрібно купити валюту на міжбанку?
Знаю точно, что 29 декабря можно было сделать заказ валюты на 2 января.
Но, при чем обмен валюты к не рабочему межбанку - не понятно
Вероятно, имелось ввиду, что это в приват-24, а не в кассе отделения.
Ну, людина скаржилася саме на помилку при замовленні валюти. А підтримка Прихвата у кращих традиціях...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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