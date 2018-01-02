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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2018 17:29
shu-m написав:
27.12.17 заказывал валюту (депо заканчивался 29.12) на 30.12 и получил ее (валюту, чуть больше 3т) в указанный день без вопросов , и очередей никаких .
тема не до конца расскрыта,а именно как потрачена сумма))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 02 січ, 2018 17:43
Мизантрóп написав: shu-m написав:
27.12.17 заказывал валюту (депо заканчивался 29.12) на 30.12 и получил ее (валюту, чуть больше 3т) в указанный день без вопросов , и очередей никаких .
тема не до конца расскрыта,а именно как потрачена сумма))
С пользой , и по заранее выработанному плану
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shu-m
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:26
shu-m написав:
27.12.17 заказывал валюту (депо заканчивался 29.12) на 30.12 и получил ее (валюту, чуть больше 3т) в указанный день без вопросов , и очередей никаких
.
скільки можна замовити зеленого папіру за раз? (щоб фінімоніки не збуджувалиьс)
еквівалент 150К ?
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Додано: Вів 02 січ, 2018 20:33
9тис недавно зняв
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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