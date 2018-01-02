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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7368736973707371
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:29

Re: Приватбанк

  shu-m написав:27.12.17 заказывал валюту (депо заканчивался 29.12) на 30.12 и получил ее (валюту, чуть больше 3т) в указанный день без вопросов , и очередей никаких .
тема не до конца расскрыта,а именно как потрачена сумма))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 17:43

  Мизантрóп написав:
  shu-m написав:27.12.17 заказывал валюту (депо заканчивался 29.12) на 30.12 и получил ее (валюту, чуть больше 3т) в указанный день без вопросов , и очередей никаких .
тема не до конца расскрыта,а именно как потрачена сумма))


С пользой , и по заранее выработанному плану :D .
shu-m
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:26

Re: Приватбанк

  shu-m написав:27.12.17 заказывал валюту (депо заканчивался 29.12) на 30.12 и получил ее (валюту, чуть больше 3т) в указанный день без вопросов , и очередей никаких :D .


скільки можна замовити зеленого папіру за раз? (щоб фінімоніки не збуджувалиьс)
еквівалент 150К ?
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 20:33

Re: Приватбанк

9тис недавно зняв
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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  #<1 ... 7368736973707371
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