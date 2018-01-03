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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 січ, 2018 19:08
PrivatBank написав:
Программных комплексах Банка. Поэтому могут возникать трудности в рабочих процессах Банка. Ориентировочные сроки работ - 03.01.18 16:00.
Ах ось воно чё! А то я дивлюсь один платіж повернуся взад, виписки не дочекаєшся...
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:50
Ой+ написав: PrivatBank написав:
Программных комплексах Банка. Поэтому могут возникать трудности в рабочих процессах Банка. Ориентировочные сроки работ - 03.01.18 16:00.
Ах ось воно чё! А то я дивлюсь один платіж повернуся взад, виписки не дочекаєшся...
внутри банка: копилки-дропы попроходило,но все входы только по смс.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Сер 03 січ, 2018 19:52
Ой+ написав: PrivatBank написав:
Программных комплексах Банка. Поэтому могут возникать трудности в рабочих процессах Банка. Ориентировочные сроки работ - 03.01.18 16:00.
Ах ось воно чё! А то я дивлюсь один платіж повернуся взад, виписки не дочекаєшся...
Нагадало «перехід на новий процессинг», ттт
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Scholar
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Додано: Сер 03 січ, 2018 20:06
Добрый вечер!
А подскажите человеку, не очень оперативно следящему за всеми изменениями в банке - банк еще берет позорную комиссию за снятие через сторонние п2п?
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la9
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Додано: Сер 03 січ, 2018 20:52
la9 написав:
Добрый вечер!
А подскажите человеку, не очень оперативно следящему за всеми изменениями в банке - банк еще берет позорную комиссию за снятие через сторонние п2п?
Да. Сегодня впервые за несколько лет носил наличку через дорогу.
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lel
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Додано: Чет 04 січ, 2018 08:08
Сегодня утром П24 для бизнеса еле ползает и отказывается показывать сводную выписку по счету, мол, у пользователя не хватает полномочий. Хотя я сам себе фопчик. #зрада!
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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Додано: Чет 04 січ, 2018 09:28
Solar_simfi написав:
Сегодня утром П24 для бизнеса еле ползает и отказывается показывать сводную выписку по счету, мол, у пользователя не хватает полномочий. Хотя я сам себе фопчик. #зрада!
Счета ж ФЛП уже подпадают под гарантиии ФГВФЛ?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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