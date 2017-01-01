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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7370737173727373
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:00

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:Физычна очоба пидприемец...


Спасіба дарагой :)

але ж прямого пункту для ФОП-а немає?! (в списку фонду)


Есть
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:42

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:Физычна очоба пидприемец...


Спасіба дарагой :)

але ж прямого пункту для ФОП-а немає?! (в списку фонду)

http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia
ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**

(**щодо банків, що виводяться з ринку з 01.01.2017
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 14:50

Re: Приватбанк

Фоп є забавний звурок. Інколи фізик, інколи юрик, іноді й пришийкобиліфіст...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:20

  greenozon написав:
  IMPRINTER написав:Физычна очоба пидприемец...


Спасіба дарагой :)

але ж прямого пункту для ФОП-а немає?! (в списку фонду)


http://www.fg.gov.ua/about

"З 1 січня 2017 року гарантії Фонду гарантування поширюються на фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців."

http://www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/um ... antuvannia
ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**

(**щодо банків, що виводяться з ринку з 01.01.2017. Для банків, що виводились з ринку до 01.01.2017 - згідно з нормами ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у редакції, що діяла до 16.07.2015.)

Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній або в іноземній валюті.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 17:39

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**


а якщо на пальцях -
я як фізик заніс в банк 200К на грн депо
а як ФОП (допустимо в цьому ж банку) маю теж 200К ( тут до речі цікаве питання - ФОП має тримати ці гроші на фоп-депо чи просто на фоп-рахунку теж гаранюуться?)

що буде компенсувати фонд?
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:22

  greenozon написав:
  curiousobro написав:ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**


а якщо на пальцях -
я як фізик заніс в банк 200К на грн депо
а як ФОП (допустимо в цьому ж банку) маю теж 200К ( тут до речі цікаве питання - ФОП має тримати ці гроші на фоп-депо чи просто на фоп-рахунку теж гаранюуться?)

що буде компенсувати фонд?

Ставлю на то, что 200 физдепо + остальное типа на четвертую очередь. Кстати, Б24 для бизнеса заработал довольно оперативно, заплатил налоги и сплю спокойно :roll:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 18:51

  greenozon написав:
  curiousobro написав:ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**


а якщо на пальцях -
я як фізик заніс в банк 200К на грн депо
а як ФОП (допустимо в цьому ж банку) маю теж 200К ( тут до речі цікаве питання - ФОП має тримати ці гроші на фоп-депо чи просто на фоп-рахунку теж гаранюуться?)

що буде компенсувати фонд?


Есть мнение, что 200к на инн сумарно по всем счетам, включая счета ФОПа.
То есть они просто добавили счета ФОПа в перечень к возмещаемым (к карточным, текущим и депозитным счетам физика).
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:38

  curiousobro написав:Есть мнение, что 200к на инн сумарно по всем счетам, включая счета ФОПа. То есть они просто добавили счета ФОПа в перечень к возмещаемым (к карточным, текущим и депозитным счетам физика).

Именно так и есть
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 22:47

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Есть мнение, что 200к на инн сумарно по всем счетам, включая счета ФОПа.
То есть они просто добавили счета ФОПа в перечень к возмещаемым (к карточным, текущим и депозитным счетам физика).


ізвергі, не щоб написати як ви (1 ІНН і все тут) - і всі питання відпадають

невже весь податковий і решту кодексів написані такою мовою як на сторінці фонду! ))
greenozon
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