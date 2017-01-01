(**щодо банків, що виводяться з ринку з 01.01.2017. Для банків, що виводились з ринку до 01.01.2017 - згідно з нормами ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» у редакції, що діяла до 16.07.2015.)
Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком в готівковій або безготівковій формі у національній або в іноземній валюті.
curiousobro написав:ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**
а якщо на пальцях - я як фізик заніс в банк 200К на грн депо а як ФОП (допустимо в цьому ж банку) маю теж 200К ( тут до речі цікаве питання - ФОП має тримати ці гроші на фоп-депо чи просто на фоп-рахунку теж гаранюуться?)
curiousobro написав:ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**
а якщо на пальцях - я як фізик заніс в банк 200К на грн депо а як ФОП (допустимо в цьому ж банку) маю теж 200К ( тут до речі цікаве питання - ФОП має тримати ці гроші на фоп-депо чи просто на фоп-рахунку теж гаранюуться?)
що буде компенсувати фонд?
Ставлю на то, что 200 физдепо + остальное типа на четвертую очередь. Кстати, Б24 для бизнеса заработал довольно оперативно, заплатил налоги и сплю спокойно
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
curiousobro написав:ГАРАНТІЇ ФОНДУ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ**
а якщо на пальцях - я як фізик заніс в банк 200К на грн депо а як ФОП (допустимо в цьому ж банку) маю теж 200К ( тут до речі цікаве питання - ФОП має тримати ці гроші на фоп-депо чи просто на фоп-рахунку теж гаранюуться?)
що буде компенсувати фонд?
Есть мнение, что 200к на инн сумарно по всем счетам, включая счета ФОПа. То есть они просто добавили счета ФОПа в перечень к возмещаемым (к карточным, текущим и депозитным счетам физика).
curiousobro написав:Есть мнение, что 200к на инн сумарно по всем счетам, включая счета ФОПа. То есть они просто добавили счета ФОПа в перечень к возмещаемым (к карточным, текущим и депозитным счетам физика).
curiousobro написав:Есть мнение, что 200к на инн сумарно по всем счетам, включая счета ФОПа. То есть они просто добавили счета ФОПа в перечень к возмещаемым (к карточным, текущим и депозитным счетам физика).
ізвергі, не щоб написати як ви (1 ІНН і все тут) - і всі питання відпадають
невже весь податковий і решту кодексів написані такою мовою як на сторінці фонду! ))