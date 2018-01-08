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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7373737473757376
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:27

У меня кредитный лимит по универсальной карте 50k, лимит на оплату частями 25k. 25k это максимум для этой услуги?
Alex_Yu
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2018 23:40

  Alex_Yu написав:У меня кредитный лимит по универсальной карте 50k, лимит на оплату частями 25k. 25k это максимум для этой услуги?


да.
бывает наоборот больше
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 01:10

Alex_Yu у меня 40 на оч
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 02:06

  Nickmess написав:Alex_Yu у меня 40 на оч

Це по платині?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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