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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:27
У меня кредитный лимит по универсальной карте 50k, лимит на оплату частями 25k. 25k это максимум для этой услуги?
Додано: Пон 08 січ, 2018 23:40
да.
бывает наоборот больше
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Додано: Вів 09 січ, 2018 02:06
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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