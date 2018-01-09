Дядя Дима написав:А как за поделку документа не получится срок получить?
какая подделка? исправить і на и ? е на є? срок не за подделку локумента а за неблагую цель которая этим приследуется - обман с целью наживы ... а кого вы обманули? тупую курицу из овира? это если бы вы не отправили денег но принесли квитанцию, что готправили .. это еще можно рассценивать .. вы реально отправили деньги, у вас реальный номер квитахи, сумма, тока одна буква заменена будет
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Bambula написав:Сьогодні спробував оплатити рахунок ДМСУ (за паспорт-картку) через приват24. Як результат маю квитанцію із моїм ім'ям перекладеним на російську мову! При цьому ДМСУ (та деякі інші держустанови) вимагають, щоб ім'я платника в квитанції було вказано державною мовою. В чаті-підтримці мені порадили зачекати 3 дні, поки буде сформовано квитанцію в розділі Послуги-квитанції, і там буде моє ім'я українською. Але справа в тому, що у мене нема трьох днів, бо квитанцію мені потрібно на завтра.
Схоже на те, що мені доведеться оплачувати цей рахунок знову через нормальний банк, а з приватом співробітництво доведеться припиняти.
Мова то ещё не все проблемы. Они ещё мокрую печать (штамп) могут требовать на квитанции.
«Приватбанк» замовив картки Master card Debit PayPass в шість разів дорожчі від «Укрексімбанку»
ПАТ «КБ «Приватбанк» в липні 2017 року за результатами тендеру уклав низку угод на постачання банківських карток на 73,27 млн грн. Звіт про закупівлю був оприлюднений в «Прозорро» лише 4 січня 2018 року. За картки різних видів з магнітною смугою ТОВ «Поллі-сервіс» отримає 50,20 млн грн. За дуальні картки з PayPass банк заплатить 22,70 млн грн. ТОВ «Пластик карта». Ще 0,37 млн грн. отримає ТОВ «Компанія «Спекл» за локальні картки. Одними з найдорожчих вийшли картки Master card Debit PayPass від «Пластик карти» – по 171,50 грн за штуку при загальному тиражі 100 тисяч екземплярів. Торік інші державні банки замовляли такі картки по іншим цінам. «Ощадбанк» замовляв картки Master card Debit PayPass у той самої «Пластик карти» по ціні від 69 до 199 грн в залежності від тиражу. Найдорожче ці картки коштували при виготовленні до 500 екземплярів, дешевше 70 гривень картки обходились при замовленні від 70 тис штук. «Укрексімбанк» замовив у ПП – фірма «Мрія 2000» 100 тисяч карток Master card Debit PayPass по 27,30 грн., що у шість разів дешевше від тендерної ціни «Приватбанку». Бенефіціарами ТОВ «Підприємство «Пластик карта» є Костянтин Куклєв, прописаний в Дубаї (ОАЕ), киянин Юрій Ткаченко і Михайло Ілько з Ужгороду.
Aps написав: Мова то ещё не все проблемы. Они ещё мокрую печать (штамп) могут требовать на квитанции.
Дякую, за те що нагадали. Поїхав щойно у найближче відділення привату, відстояв чергу, попросив печатку - сказали що не можуть поставити, бо начальник відділення у відпустці. Поїхав у наступне - там уже поставили. Витрачено на це 1,5 години...ось такий сервіс