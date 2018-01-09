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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7375737673777378>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 20:08

  Дядя Дима написав:А как за поделку документа не получится срок получить?


какая подделка?
исправить і на и ? е на є?
срок не за подделку локумента а за неблагую цель которая этим приследуется - обман с целью наживы ... а кого вы обманули? тупую курицу из овира?
это если бы вы не отправили денег но принесли квитанцию, что готправили .. это еще можно рассценивать .. вы реально отправили деньги, у вас реальный номер квитахи, сумма, тока одна буква заменена будет
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 20:21

Re: Приватбанк

Bambula написав:Сьогодні спробував оплатити рахунок ДМСУ (за паспорт-картку) через приват24. Як результат маю квитанцію із моїм ім'ям перекладеним на російську мову!
При цьому ДМСУ (та деякі інші держустанови) вимагають, щоб ім'я платника в квитанції було вказано державною мовою. В чаті-підтримці мені порадили зачекати 3 дні, поки буде сформовано квитанцію в розділі Послуги-квитанції, і там буде моє ім'я українською. Але справа в тому, що у мене нема трьох днів, бо квитанцію мені потрібно на завтра.

Схоже на те, що мені доведеться оплачувати цей рахунок знову через нормальний банк, а з приватом співробітництво доведеться припиняти.
Мова то ещё не все проблемы. Они ещё мокрую печать (штамп) могут требовать на квитанции.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:20

Re: Приватбанк

Aps написав:Они ещё мокрую печать (штамп) могут требовать на квитанции.

Ну так а проблема-то в чём? Зайти и поставить печать проблема?
GAlexV
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2018 21:33

Зображення
Зовсім несолідно як для українського державного банку.
Julio
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:47

Немного "эффективного менеджмента" в ленту

«Приватбанк» замовив картки Master card Debit PayPass в шість разів дорожчі від «Укрексімбанку»
ПАТ «КБ «Приватбанк» в липні 2017 року за результатами тендеру уклав низку угод на постачання банківських карток на 73,27 млн грн. Звіт про закупівлю був оприлюднений в «Прозорро» лише 4 січня 2018 року.
За картки різних видів з магнітною смугою ТОВ «Поллі-сервіс» отримає 50,20 млн грн. За дуальні картки з PayPass банк заплатить 22,70 млн грн. ТОВ «Пластик карта». Ще 0,37 млн грн. отримає ТОВ «Компанія «Спекл» за локальні картки.
Одними з найдорожчих вийшли картки Master card Debit PayPass від «Пластик карти» – по 171,50 грн за штуку при загальному тиражі 100 тисяч екземплярів.
Торік інші державні банки замовляли такі картки по іншим цінам.
«Ощадбанк» замовляв картки Master card Debit PayPass у той самої «Пластик карти» по ціні від 69 до 199 грн в залежності від тиражу. Найдорожче ці картки коштували при виготовленні до 500 екземплярів, дешевше 70 гривень картки обходились при замовленні від 70 тис штук.
«Укрексімбанк» замовив у ПП – фірма «Мрія 2000» 100 тисяч карток Master card Debit PayPass по 27,30 грн., що у шість разів дешевше від тендерної ціни «Приватбанку».
Бенефіціарами ТОВ «Підприємство «Пластик карта» є Костянтин Куклєв, прописаний в Дубаї (ОАЕ), киянин Юрій Ткаченко і Михайло Ілько з Ужгороду.

http://nashigroshi.org/2018/01/10/pryvatbank-zamovyv-kartky-master-card-debit-paypass-v-shist-raziv-dorozhchi-vid-ukreksimbanku/
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 09:48

Подскажите.Если я со своей универсалки проплачу за счет кредитных на кдв продавца за товар, то попаду ли я на какие-то комиссии и.тд. Есть ли какой подвох?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:12

  Ratatui написав:Подскажите.Если я со своей универсалки проплачу за счет кредитных на кдв продавца за товар, то попаду ли я на какие-то комиссии и.тд. Есть ли какой подвох?

Переказ на Картку для виплат 0,5% за зарахування на картку + 4% в рахунок кредитних коштів
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 10:41

  Ratatui написав:Подскажите.Если я со своей универсалки проплачу за счет кредитных на кдв продавца за товар, то попаду ли я на какие-то комиссии и.тд. Есть ли какой подвох?


да 4% с вас и 0,5% с него.
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:29

Re: Приватбанк

Чи проходить перевод СЕПом з привату до ощаду з метою поповнення депо? А якщо проходить, то чи є якісь підводні камені і т.д.?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:31

  Aps написав: Мова то ещё не все проблемы. Они ещё мокрую печать (штамп) могут требовать на квитанции.

Дякую, за те що нагадали. Поїхав щойно у найближче відділення привату, відстояв чергу, попросив печатку - сказали що не можуть поставити, бо начальник відділення у відпустці. Поїхав у наступне - там уже поставили.
Витрачено на це 1,5 години...ось такий сервіс
Bambula
 
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