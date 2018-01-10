У меня так постоянно, то 0 то 25000
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2018 13:43
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:31
Re: Приватбанк
никому не верю
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:34
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 11 січ, 2018 15:38
ОП имеет несколько значений:
ОП-кун — автор эпичного суицид-треда с Апачана.
В IRC оп — оператор канала. Может кикать, банить и менять топик.
В IT-среде — оператор компьютерной системы, см. тж. BOFH. Может выполнять все/часть функций админа и называться сисопом.
На имиджбордах, в форумах и почтовых/новостных рассылках ОП — сокращение от opening post, то есть открывающий пост треда. Часто это также распространяется на автора первого поста, его называют ОП-кун или просто ОП (OP — original poster). Иногда используется ТС — сокращение от topic starter.
Еще ОП — это отечественный производитель.
ОП ИРЛ — офисный планктон.
ОП — огнетушитель порошковый, которым тушат огонь.
ОП (OP) — геймерское сокращение от OverPowered!!1, иначе говоря, имба.
ОП (OP) — сокращение от опенинг.
ОП (OP) — в IRC сокращение от Operation.
ОП — омич-полуёбок.
ОП — опасный поцык.
ОП — обычный порошок же!
ОП — краткий вариант аббревиатуры ОМП.
ОП — основное пространство (статьи и их обсуждение) в сленге участников русской Педивикии.
Додано: Чет 11 січ, 2018 16:09
Re: Приватбанк
Кто знает, комис за р2р пополнение пакетной дебетки Альфы в МАБе виртуальной картой Привата фиксированный 5 грн или зависит от суммы? Про КДВ писали в ветке Альфы, что 0,5% уже снимает Приват, может виртуалкой будет выгоднее пополнять?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Чет 11 січ, 2018 16:15
неужели 5 грн обанкротят вас вчера пробовали по другому банку в приват и обратно по 100 грн и никаких эмоций
описывайте СВОИ трудности перевода , не жмитесь на 5 грн
никому не верю
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