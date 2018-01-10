RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7377737873797380
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 13:43

  balance написав:ліміт на ОП зменшили з 25000 до 5500.
хтось може в курсі за що?))
а то у підтримки відповідь одна - зміна проводиться в індивідуальному порядку
і хз що це має означати


У меня так постоянно, то 0 то 25000
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8001
З нами з: 16.11.11
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 14:37

  balance написав:ліміт на ОП зменшили

Что такое ОП ? Оплата частями ?
mustbe
 
Повідомлень: 47
З нами з: 27.12.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:31

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Что такое ОП ?
ОП - охорона праці
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10419
З нами з: 12.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:34

  sens написав:
  mustbe написав:Что такое ОП ?
ОП - охорона праці

Отдел Продаж
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 23029
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 2590 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 15:38

ОП имеет несколько значений:

ОП-кун — автор эпичного суицид-треда с Апачана.
В IRC оп — оператор канала. Может кикать, банить и менять топик.
В IT-среде — оператор компьютерной системы, см. тж. BOFH. Может выполнять все/часть функций админа и называться сисопом.
На имиджбордах, в форумах и почтовых/новостных рассылках ОП — сокращение от opening post, то есть открывающий пост треда. Часто это также распространяется на автора первого поста, его называют ОП-кун или просто ОП (OP — original poster). Иногда используется ТС — сокращение от topic starter.
Еще ОП — это отечественный производитель.
ОП ИРЛ — офисный планктон.
ОП — огнетушитель порошковый, которым тушат огонь.
ОП (OP) — геймерское сокращение от OverPowered!!1, иначе говоря, имба.
ОП (OP) — сокращение от опенинг.
ОП (OP) — в IRC сокращение от Operation.
ОП — омич-полуёбок.
ОП — опасный поцык.
ОП — обычный порошок же!
ОП — краткий вариант аббревиатуры ОМП.
ОП — основное пространство (статьи и их обсуждение) в сленге участников русской Педивикии.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8001
З нами з: 16.11.11
Подякував: 649 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:09

Re: Приватбанк

Кто знает, комис за р2р пополнение пакетной дебетки Альфы в МАБе виртуальной картой Привата фиксированный 5 грн или зависит от суммы? Про КДВ писали в ветке Альфы, что 0,5% уже снимает Приват, может виртуалкой будет выгоднее пополнять?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1837 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 16:15

  pharus написав:Кто знает, комис за р2р пополнение пакетной дебетки Альфы в МАБе виртуальной картой Привата фиксированный 5 грн или зависит от суммы? Про КДВ писали в ветке Альфы, что 0,5% уже снимает Приват, может виртуалкой будет выгоднее пополнять?


неужели 5 грн обанкротят вас :?: вчера пробовали по другому банку в приват и обратно по 100 грн и никаких эмоций

описывайте СВОИ трудности перевода , не жмитесь на 5 грн :mrgreen:
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10419
З нами з: 12.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7377737873797380
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banki, Google Adsense [Bot], igor9227, isen, maxim2014, monobank_ua, pharus, sd_lg, slasva, vitaliy1111 і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (51432)
11.01.2018 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.