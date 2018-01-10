Додано: Чет 11 січ, 2018 16:09

Кто знает, комис за р2р пополнение пакетной дебетки Альфы в МАБе виртуальной картой Привата фиксированный 5 грн или зависит от суммы? Про КДВ писали в ветке Альфы, что 0,5% уже снимает Приват, может виртуалкой будет выгоднее пополнять?

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.