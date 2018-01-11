если будет валюта в кассе то вам ее продадут и тут же зачислят на карту.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:29
Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:59
может в отделение сходить....как в анекдоте: *опу...? унитаз показать?
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:09
4 карты ездят пока,возмещений еще не видел
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
реклама
|