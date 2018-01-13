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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7380738173827383
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:29

  igor717 написав:А интернет-карту в валюте теперь пополнить в Приват24 никак? Только касса? И в кассу только $ нести или гривну возьмут?


если будет валюта в кассе то вам ее продадут и тут же зачислят на карту.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:34

Акция для поездок в метро ещё действует? Если да, то какие условия?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:59

  IMPRINTER написав:
  ROLF написав:уже месяца два,при переводе через П24 между своими картами для подтверждения платежа звонит робобаба,а на чужую карту без проблем,вообще без подтверждения....как победить это?


аналогично ... ну это тупой корезод. а с тупостью бороться бесполезно.

может в отделение сходить....как в анекдоте: *опу...? унитаз показать?
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:09

  tano написав:Акция для поездок в метро ещё действует? Если да, то какие условия?

4 карты ездят пока,возмещений еще не видел
https://promos.privatbank.ua/ru/promos/ ... she-vremya
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:39

Re: Приватбанк

Мизантрóп написав:
  tano написав:Акция для поездок в метро ещё действует? Если да, то какие условия?

4 карты ездят пока,возмещений еще не видел
https://promos.privatbank.ua/ru/promos/ ... she-vremya
С понедельника 15.01.17. начнем третировать горячку и чат.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 19:06

lel абы не тайна следствия по прошлогодним мастерам)) https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lo-3862756
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 19:15

  Мизантрóп написав:lel абы не тайна следствия по прошлогодним мастерам)) https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lo-3862756


тупой пи-ар маразматика Кравца
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:49

  IMPRINTER написав:
  Мизантрóп написав:lel абы не тайна следствия по прошлогодним мастерам)) https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lo-3862756


тупой пи-ар маразматика Кравца


Показалось, что он больше всех приват мочит
Scholar
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 17:13

По акции с оплатами Android pay также ничего не пришло до 15 января. Завтра начну тиранить поддержку.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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