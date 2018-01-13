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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:29
igor717 написав:
А интернет-карту в валюте теперь пополнить в Приват24 никак? Только касса? И в кассу только $ нести или гривну возьмут?
если будет валюта в кассе то вам ее продадут и тут же зачислят на карту.
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mephala
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 14:34
Акция для поездок в метро ещё действует? Если да, то какие условия?
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tano
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 15:59
IMPRINTER написав: ROLF написав:
уже месяца два,при переводе через П24 между своими картами для подтверждения платежа звонит робобаба,а на чужую карту без проблем,вообще без подтверждения....как победить это?
аналогично ... ну это тупой корезод. а с тупостью бороться бесполезно.
может в отделение сходить....как в анекдоте: *опу...? унитаз показать?
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ROLF
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:09
tano написав:
Акция для поездок в метро ещё действует? Если да, то какие условия?
4 карты ездят пока,возмещений еще не видел https://promos.privatbank.ua/ru/promos/ ... she-vremya
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 17:39
С понедельника 15.01.17. начнем третировать горячку и чат.
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lel
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 19:06
lel
абы не тайна следствия по прошлогодним мастерам)) https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... lo-3862756
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: П'ят 12 січ, 2018 19:15
тупой пи-ар маразматика Кравца
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IMPRINTER
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Додано: Нед 14 січ, 2018 13:49
IMPRINTER написав:
тупой пи-ар маразматика Кравца
Показалось, что он больше всех приват мочит
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Додано: Нед 14 січ, 2018 17:13
По акции с оплатами Android pay также ничего не пришло до 15 января. Завтра начну тиранить поддержку.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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