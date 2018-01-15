получается не только я ничего по акции Android Pay не получил. Завтра нужно стучаться в поддержку
Добавлено: только что зачислили за эту акцию
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Додано: Пон 15 січ, 2018 23:15
Re: Приватбанк
получается не только я ничего по акции Android Pay не получил. Завтра нужно стучаться в поддержку
Добавлено: только что зачислили за эту акцию
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:13
Android Pay
Ночью закинули соточку. С этой акцией оперативнее вышло, чем с Мастер + Метро. Спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Вів 16 січ, 2018 09:35
Re: Приватбанк
А по акции с метро и визой банк нарушил собственные правила акции, не вернул стоимость первых поездок до 15 числа.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
Додано: Вів 16 січ, 2018 10:02
Додано: Вів 16 січ, 2018 13:17
Re: Приватбанк
Бум--бум--бум!!
Международное детективное агентство Kroll выявил, что бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали учреждение в мошеннических целях, что привело к убытку банка в $5,5 млрд.
Детективное агентство Kroll анализировало деятельность банка за последние 10 лет – с 2007 года до конца 2016 года, практически до момента национализации.
Додано: Вів 16 січ, 2018 14:26
Якщо доведуть в суді...весь бізнес вуйця Б. і Ко потрібно забирати...ні?
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:03
Re: Приватбанк
вопрос к представителю банка.
10 фунтов Великобритания.2000 года выпуска.без пятен, заломов, потертостей.состояние отличное.проверку на подлинность успешно прошла.
на данный момент действительная купюра.
заменены банком Великобритании будут только весной 2018.
на каком основании идет запрет по кассам привата, со стороны курирующих валютно-кассовые операции подразделений , принимать еще действующую купюру 10 фунтов?
на каком основании действующая купюра не считается действующей для привата?
на основании какого официального документа или распоряжения НБУ это уже не деньги?
Додано: Вів 16 січ, 2018 16:21
Re: Приватбанк
Все одно к одному. Сегодня последний день депостолбов под 20%.
Чудово вылить сейчас и забыть. "Спасибо этому дому ....
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Вів 16 січ, 2018 17:57
В Привате очень радует онлайн-обслуживание, лично мне попадались грамотные специалисты всегда. Также удобное приложение на айфоне!
Додано: Вів 16 січ, 2018 18:00
Сегодня же не 1 апреля!
Щось мені з ТАС "щастить"
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