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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7383738473857386>
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 23:15

Re: Приватбанк

получается не только я ничего по акции Android Pay не получил. Завтра нужно стучаться в поддержку

Добавлено: только что зачислили за эту акцию
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:13

Android Pay

Ночью закинули соточку. С этой акцией оперативнее вышло, чем с Мастер + Метро. Спасибо.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:35

Re: Приватбанк

А по акции с метро и визой банк нарушил собственные правила акции, не вернул стоимость первых поездок до 15 числа.

Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
renegade
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 10:02

  renegade написав:А по акции с метро и визой банк нарушил собственные правила акции, не вернул стоимость первых поездок до 15 числа.


что значит первых поездок?
У меня в этот раз за декабрь все ОК.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 13:17

Re: Приватбанк

Бум--бум--бум!! :twisted: :twisted: :twisted:

Международное детективное агентство Kroll выявил, что бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали учреждение в мошеннических целях, что привело к убытку банка в $5,5 млрд.

Детективное агентство Kroll анализировало деятельность банка за последние 10 лет – с 2007 года до конца 2016 года, практически до момента национализации.

https://finclub.net/news/kroll-vyyavil- ... banka.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 14:26

  vkladchiik написав:Бум--бум--бум!! :twisted: :twisted: :twisted:

Международное детективное агентство Kroll выявил, что бывшие акционеры ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов использовали учреждение в мошеннических целях, что привело к убытку банка в $5,5 млрд.

Детективное агентство Kroll анализировало деятельность банка за последние 10 лет – с 2007 года до конца 2016 года, практически до момента национализации.

https://finclub.net/news/kroll-vyyavil- ... banka.html

Якщо доведуть в суді...весь бізнес вуйця Б. і Ко потрібно забирати...ні? :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:03

Re: Приватбанк

вопрос к представителю банка.
10 фунтов Великобритания.2000 года выпуска.без пятен, заломов, потертостей.состояние отличное.проверку на подлинность успешно прошла.
на данный момент действительная купюра.
заменены банком Великобритании будут только весной 2018.
на каком основании идет запрет по кассам привата, со стороны курирующих валютно-кассовые операции подразделений , принимать еще действующую купюру 10 фунтов?
на каком основании действующая купюра не считается действующей для привата?
на основании какого официального документа или распоряжения НБУ это уже не деньги?
ILT
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 16:21

Re: Приватбанк

  Квесторе_поверніться написав:Якщо доведуть в суді...весь бізнес вуйця Б. і Ко потрібно забирати...ні?


Все одно к одному. Сегодня последний день депостолбов под 20%.
Чудово вылить сейчас и забыть. "Спасибо этому дому ....
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:57

В Привате очень радует онлайн-обслуживание, лично мне попадались грамотные специалисты всегда. Также удобное приложение на айфоне! :)
Olenka Nik
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 18:00

  Olenka Nik написав:В Привате очень радует онлайн-обслуживание, лично мне попадались грамотные специалисты всегда. Также удобное приложение на айфоне! :)

Сегодня же не 1 апреля!
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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