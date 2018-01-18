Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:26
Haza написав: Вкладчик1234 написав: Haza написав:
Почав користуватися кредитним лімітом Уні. Наразі сума до сплати до 25 січня не співпадає з моїми розрахунками. Як можна дізнатися дату фактичної проводки по операціям, а то в П24 щось не бачу?
За дату проводки не подскажу.
А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%
Від моєї розрахункової менша на ~1500грн
Останні грудневі операції включаю/виключаю - все одно сума повністю не збігається.
Десь можна отримати детальну інфу що входить в розрахункову суму? В підтримці допомогти не змогли
Возвраты, пополнения январские вычли?
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