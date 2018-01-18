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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7387738873897390
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36

  Вкладчик1234 написав:
  Haza написав:Почав користуватися кредитним лімітом Уні. Наразі сума до сплати до 25 січня не співпадає з моїми розрахунками. Як можна дізнатися дату фактичної проводки по операціям, а то в П24 щось не бачу?

За дату проводки не подскажу.
А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%

Від моєї розрахункової менша на ~1500грн
Останні грудневі операції включаю/виключаю - все одно сума повністю не збігається.
Десь можна отримати детальну інфу що входить в розрахункову суму? В підтримці допомогти не змогли
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:26

  Haza написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Haza написав:Почав користуватися кредитним лімітом Уні. Наразі сума до сплати до 25 січня не співпадає з моїми розрахунками. Як можна дізнатися дату фактичної проводки по операціям, а то в П24 щось не бачу?

За дату проводки не подскажу.
А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%

Від моєї розрахункової менша на ~1500грн
Останні грудневі операції включаю/виключаю - все одно сума повністю не збігається.
Десь можна отримати детальну інфу що входить в розрахункову суму? В підтримці допомогти не змогли

Возвраты, пополнения январские вычли?
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:32

Haza Пишите в чат. Пришлют в чате полную выписку. Там будут видны все операции. С датами списания по счету. Будет вид настоящей выписки- с печатью, подписью, ФИО.
Мне два раза присылали- один раз, я считал, что лишнее хотят, другой- не учли операцию в конце месяца ( пошла на следующий).
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:45

Все розібрався. Був лок + повернення в січні пішли в грудень + остання проводка в грудні пішла в січень. Всім дякую!
Haza
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  #<1 ... 7387738873897390
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