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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7387738873897390
Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36

  Вкладчик1234 написав:
  Haza написав:Почав користуватися кредитним лімітом Уні. Наразі сума до сплати до 25 січня не співпадає з моїми розрахунками. Як можна дізнатися дату фактичної проводки по операціям, а то в П24 щось не бачу?

За дату проводки не подскажу.
А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%

Від моєї розрахункової менша на ~1500грн
Останні грудневі операції включаю/виключаю - все одно сума повністю не збігається.
Десь можна отримати детальну інфу що входить в розрахункову суму? В підтримці допомогти не змогли
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:26

  Haza написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Haza написав:Почав користуватися кредитним лімітом Уні. Наразі сума до сплати до 25 січня не співпадає з моїми розрахунками. Як можна дізнатися дату фактичної проводки по операціям, а то в П24 щось не бачу?

За дату проводки не подскажу.
А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%

Від моєї розрахункової менша на ~1500грн
Останні грудневі операції включаю/виключаю - все одно сума повністю не збігається.
Десь можна отримати детальну інфу що входить в розрахункову суму? В підтримці допомогти не змогли

Возвраты, пополнения январские вычли?
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:32

Haza Пишите в чат. Пришлют в чате полную выписку. Там будут видны все операции. С датами списания по счету. Будет вид настоящей выписки- с печатью, подписью, ФИО.
Мне два раза присылали- один раз, я считал, что лишнее хотят, другой- не учли операцию в конце месяца ( пошла на следующий).
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:45

Все розібрався. Був лок + повернення в січні пішли в грудень + остання проводка в грудні пішла в січень. Всім дякую!
Haza
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:02

Re: Приватбанк

У всех с приватовской гривневой карты платежи в долларах не проходят?
Йопт
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:16

  dengon написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Ставки будуть знижуватися, це треба просто прийняти для цього фінансового інструменту. Черги у відділенні? Можливо, платять комуналку, або ще щось. Але хіба це може бути вагомим аргументом, щоб патрати банк? У інтернеті черг немає, можна завжди переказати депозит на картку і уникнути черг.

Ну то хай син Порошенка далі користується цим інструментом. Щось по кредитам ставки аж ніяк не знижуються :)
Валюту без відділення важкувато з банку винести.


Ну валюту на депозите вообще смысле держать 0, ставки околонулевые, а вот гривну можно и даже нужно
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:20

  Долярчик написав:...тут, на іншій гілці дискутуємо, чи можна принести, наприклад 100тич.$ в касу Привату, і конвертнувши, віртуальну гривню закинути на депо? - чи є якісь обмеження по сумі? - чи можуть відмовити?


Потребуют дополнительную бумажку по источникам дохода 100%. Это постановление НБУ и с нового года в Привате оно тоже применяется. Уточняйте у своего менеджера
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:42

  brainybird написав:
  sens написав:ЗАСТАВЛЯЮТ вытащить подматрац и отказаться от внешних заимоствований


фигушки. пусть сначала выведут свои деньги из офшоров

...поддерживаю...) я под такие ставки депозиты открывать не собираюсь...зачем мне эти слезы еще и на срочный депо ? да при такой инфляции и девальвации ?)
имхо - только текущие/карточные и использование собственных средств исключительно под свои проэкты , если обнаглевший гос.аппарат считает приемлемым одалживать под 7-9% в валюте на внешних рынках , а собственного внутреннего кредитора гнобит - то не депозиты им а то место где рукав пришивается...
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 02:45

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%

..а я вот 100% не дам..) был прецедент когда не соответствовало и пришлось оспаривать , правда все завершилось успешно и в мою пользу...но вот то что пришлось доказывать на пальцах- меня сильно напрягло .
-VICTOR-
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