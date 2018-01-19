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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:36
Вкладчик1234 написав: Haza написав:
Почав користуватися кредитним лімітом Уні. Наразі сума до сплати до 25 січня не співпадає з моїми розрахунками. Як можна дізнатися дату фактичної проводки по операціям, а то в П24 щось не бачу?
За дату проводки не подскажу.
А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%
Від моєї розрахункової менша на ~1500грн
Останні грудневі операції включаю/виключаю - все одно сума повністю не збігається.
Десь можна отримати детальну інфу що входить в розрахункову суму? В підтримці допомогти не змогли
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:26
Haza написав: Вкладчик1234 написав: Haza написав:
Почав користуватися кредитним лімітом Уні. Наразі сума до сплати до 25 січня не співпадає з моїми розрахунками. Як можна дізнатися дату фактичної проводки по операціям, а то в П24 щось не бачу?
За дату проводки не подскажу.
А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%
Від моєї розрахункової менша на ~1500грн
Останні грудневі операції включаю/виключаю - все одно сума повністю не збігається.
Десь можна отримати детальну інфу що входить в розрахункову суму? В підтримці допомогти не змогли
Возвраты, пополнения январские вычли?
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:32
Haza Пишите в чат. Пришлют в чате полную выписку. Там будут видны все операции. С датами списания по счету. Будет вид настоящей выписки- с печатью, подписью, ФИО.
Мне два раза присылали- один раз, я считал, что лишнее хотят, другой- не учли операцию в конце месяца ( пошла на следующий).
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lel
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 18:45
Все розібрався. Був лок + повернення в січні пішли в грудень + остання проводка в грудні пішла в січень. Всім дякую!
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 20:02
У всех с приватовской гривневой карты платежи в долларах не проходят?
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Йопт
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:16
dengon написав: Всюдиносапхайчик написав:
Ставки будуть знижуватися, це треба просто прийняти для цього фінансового інструменту. Черги у відділенні? Можливо, платять комуналку, або ще щось. Але хіба це може бути вагомим аргументом, щоб патрати банк? У інтернеті черг немає, можна завжди переказати депозит на картку і уникнути черг.
Ну то хай син Порошенка далі користується цим інструментом. Щось по кредитам ставки аж ніяк не знижуються
Валюту без відділення важкувато з банку винести.
Ну валюту на депозите вообще смысле держать 0, ставки околонулевые, а вот гривну можно и даже нужно
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Додано: П'ят 19 січ, 2018 22:20
Долярчик написав:
...тут, на іншій гілці дискутуємо, чи можна принести, наприклад 100тич.$ в касу Привату, і конвертнувши, віртуальну гривню закинути на депо? - чи є якісь обмеження по сумі? - чи можуть відмовити?
Потребуют дополнительную бумажку по источникам дохода 100%. Это постановление НБУ и с нового года в Привате оно тоже применяется. Уточняйте у своего менеджера
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Додано: Суб 20 січ, 2018 02:42
brainybird написав: sens написав:
ЗАСТАВЛЯЮТ вытащить подматрац и отказаться от внешних заимоствований
фигушки. пусть сначала выведут свои деньги из офшоров
...поддерживаю...) я под такие ставки депозиты открывать не собираюсь...зачем мне эти слезы еще и на срочный депо ? да при такой инфляции и девальвации ?)
имхо - только текущие/карточные и использование собственных средств исключительно под свои проэкты , если обнаглевший гос.аппарат считает приемлемым одалживать под 7-9% в валюте на внешних рынках , а собственного внутреннего кредитора гнобит - то не депозиты им а то место где рукав пришивается...
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Додано: Суб 20 січ, 2018 02:45
Вкладчик1234 написав:
А вот расчётной сумме в П24 - можно верить 100%
..а я вот 100% не дам..) был прецедент когда не соответствовало и пришлось оспаривать , правда все завершилось успешно и в мою пользу...но вот то что пришлось доказывать на пальцах- меня сильно напрягло .
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