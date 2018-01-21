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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7388738973907391
Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 09:58

  логан1919 написав:
  Вкладчик1234 написав:
  логан1919 написав:всем доброго времени суток. с утра терминал благополучно сожрал кдв. на горячей линии сказали что все, песец той карте, надо делать новую. сделал новую. но она не подвязана к приват вкладу. т.е теперь в приват вкладе нет выбора карты для выплаты средств. на гор линии сказали ждать до 28 дней пока карта подвяжется. но это же совсем беспредел. как снять деньги? вернее как их перевести на новую карту?

Может надо подождать немного, пока карта "промаринуется" в системе? Например сутки :?

Проблема решена открытием вчера срочного депо и пополнением его с Приват вклада. Сегодня утром депо расторг и деньги на новой КДВ.


Раніше було, якщо розриваєш депо до 1 міс., то ще якась додаткова комісія. Зараз цього нема?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 10:27

Re: Приватбанк

Ой+ написав:Раніше було, якщо розриваєш депо до 1 міс., то ще якась додаткова комісія. Зараз цього нема?

Ні. Тільки відсотки втрачаєте.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 15:19

Re: Приватбанк

  Zochan написав:У валютній темі пишуть, що нібито через подвійну конвертацію і потрібно підтверджувати цю операцію.

только что проверил
приватовская карта не отправляет платежи на PayPal, требует согласие на двойную конвертацию
карта другого банка платеж на PayPal прошел
такие дела
Йопт
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 17:27

  Йопт написав:
  Zochan написав:У валютній темі пишуть, що нібито через подвійну конвертацію і потрібно підтверджувати цю операцію.

только что проверил
приватовская карта не отправляет платежи на PayPal, требует согласие на двойную конвертацию
карта другого банка платеж на PayPal прошел
такие дела

Приват правильно делает чтобы вы потом не предъявляли когда процентов на 5 больше спишут . Палка пытается крысятничать по тихому и списать по своему курсу. У меня уже дважды палка самовольно изменяла варианты конвертации при оплате с привязанной приватовской гривневой карты. Зайдите в настройки своего аккаунта в пейпале выберите пункт ,,выставлять мне счета в валюте указанной в фактуре продавца,,. Если покупал с гривневой карты товар в долларах мне получалось выгоднее курс как продажа в приват24, меньше списывалось гривен чем по курсу палки. Посмотрите после оплаты картой другого банка сколько у вас списало при оплате и посчитайте курс. Думаю вас нагрели. :wink:
Пейпал спецом запутывает чтобы пользователь не мог добраться, но все легко гуглится. ,,Как изменить вариант конвертации в PayPal,,
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 січ, 2018 22:22

  alex lem написав:
  Йопт написав:
  Zochan написав:У валютній темі пишуть, що нібито через подвійну конвертацію і потрібно підтверджувати цю операцію.

только что проверил
приватовская карта не отправляет платежи на PayPal, требует согласие на двойную конвертацию
карта другого банка платеж на PayPal прошел
такие дела

Приват правильно делает чтобы вы потом не предъявляли когда процентов на 5 больше спишут . Палка пытается крысятничать по тихому и списать по своему курсу. У меня уже дважды палка самовольно изменяла варианты конвертации при оплате с привязанной приватовской гривневой карты. Зайдите в настройки своего аккаунта в пейпале выберите пункт ,,выставлять мне счета в валюте указанной в фактуре продавца,,.

Эту настройку и найти непросто. Было одно время, может год назад, когда палка тупо игнорировала эту найстройку и в любом случае списывала в гривнях с гривневой карты, и проходила двойная конвертация. Не знаю как сейчас. После этого перестал ее использовать для гривневых карт.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Нед 21 січ, 2018 03:50

Re: Приватбанк

..ТА ЧТО Ж ТАКОЕ ?..) ВЕЗДЕ НАГРЕТЬ ХОТЯТ "ПЕРЕСИЧНОГО"..))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 07:06

Re: Приватбанк

Что сделать чтобы дали кредит? Три месяца отказывают, депозитов под фонд, движение по уни каждый месяц под фонд. У супруги доход только помощь на ребенка и ей предлагают 50к, а мне ни фига.
andreyiskra
 
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  #<1 ... 7388738973907391
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