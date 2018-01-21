логан1919 написав:всем доброго времени суток. с утра терминал благополучно сожрал кдв. на горячей линии сказали что все, песец той карте, надо делать новую. сделал новую. но она не подвязана к приват вкладу. т.е теперь в приват вкладе нет выбора карты для выплаты средств. на гор линии сказали ждать до 28 дней пока карта подвяжется. но это же совсем беспредел. как снять деньги? вернее как их перевести на новую карту?
Может надо подождать немного, пока карта "промаринуется" в системе? Например сутки
Проблема решена открытием вчера срочного депо и пополнением его с Приват вклада. Сегодня утром депо расторг и деньги на новой КДВ.
Раніше було, якщо розриваєш депо до 1 міс., то ще якась додаткова комісія. Зараз цього нема?
Zochan написав:У валютній темі пишуть, що нібито через подвійну конвертацію і потрібно підтверджувати цю операцію.
только что проверил приватовская карта не отправляет платежи на PayPal, требует согласие на двойную конвертацию карта другого банка платеж на PayPal прошел такие дела
Приват правильно делает чтобы вы потом не предъявляли когда процентов на 5 больше спишут . Палка пытается крысятничать по тихому и списать по своему курсу. У меня уже дважды палка самовольно изменяла варианты конвертации при оплате с привязанной приватовской гривневой карты. Зайдите в настройки своего аккаунта в пейпале выберите пункт ,,выставлять мне счета в валюте указанной в фактуре продавца,,. Если покупал с гривневой карты товар в долларах мне получалось выгоднее курс как продажа в приват24, меньше списывалось гривен чем по курсу палки. Посмотрите после оплаты картой другого банка сколько у вас списало при оплате и посчитайте курс. Думаю вас нагрели. Пейпал спецом запутывает чтобы пользователь не мог добраться, но все легко гуглится. ,,Как изменить вариант конвертации в PayPal,,
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
Zochan написав:У валютній темі пишуть, що нібито через подвійну конвертацію і потрібно підтверджувати цю операцію.
только что проверил приватовская карта не отправляет платежи на PayPal, требует согласие на двойную конвертацию карта другого банка платеж на PayPal прошел такие дела
Приват правильно делает чтобы вы потом не предъявляли когда процентов на 5 больше спишут . Палка пытается крысятничать по тихому и списать по своему курсу. У меня уже дважды палка самовольно изменяла варианты конвертации при оплате с привязанной приватовской гривневой карты. Зайдите в настройки своего аккаунта в пейпале выберите пункт ,,выставлять мне счета в валюте указанной в фактуре продавца,,.
Эту настройку и найти непросто. Было одно время, может год назад, когда палка тупо игнорировала эту найстройку и в любом случае списывала в гривнях с гривневой карты, и проходила двойная конвертация. Не знаю как сейчас. После этого перестал ее использовать для гривневых карт.