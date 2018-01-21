Додано: Суб 20 січ, 2018 17:27

Йопт написав: Zochan написав: У валютній темі пишуть, що нібито через подвійну конвертацію і потрібно підтверджувати цю операцію. У валютній темі пишуть, що нібито через подвійну конвертацію і потрібно підтверджувати цю операцію.

только что проверил

приватовская карта не отправляет платежи на PayPal, требует согласие на двойную конвертацию

карта другого банка платеж на PayPal прошел

такие дела только что проверилприватовская карта не отправляет платежи на PayPal, требует согласие на двойную конвертациюкарта другого банка платеж на PayPal прошелтакие дела

Приват правильно делает чтобы вы потом не предъявляли когда процентов на 5 больше спишут . Палка пытается крысятничать по тихому и списать по своему курсу. У меня уже дважды палка самовольно изменяла варианты конвертации при оплате с привязанной приватовской гривневой карты. Зайдите в настройки своего аккаунта в пейпале выберите пункт ,,выставлять мне счета в валюте указанной в фактуре продавца,,. Если покупал с гривневой карты товар в долларах мне получалось выгоднее курс как продажа в приват24, меньше списывалось гривен чем по курсу палки. Посмотрите после оплаты картой другого банка сколько у вас списало при оплате и посчитайте курс. Думаю вас нагрели.Пейпал спецом запутывает чтобы пользователь не мог добраться, но все легко гуглится. ,,Как изменить вариант конвертации в PayPal,,