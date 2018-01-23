Додано: Вів 23 січ, 2018 17:22

Добрый день друзья. Хочу попросить помощи знающих .

Снимал 2500 тыс с банкомата этого чудесного банка, банкомат дал 4 купюры по 500 , хотя при проверке через Приват24 , показало,что списалось 2500.

Я обратился в службу поддержки, там зарегистрировали мое заявление и после моих неоднократных обращений сообщили, что все мол нормально и прекрасно, трансакция прошла успешно, ищите деньги в своих карманах, а у нас все хорошо.

Этот ответ меня совсем не обрадовал,учитывая потраченное время,нервы и форму их ответа.

Я зарегистрировал еще одно заявление,предложили уже подождать 3-5 дней, ответили так же.

Обратился в третий раз,предложили оставить еще одну заявку, про те две никто не вспомнил, пока я им не напомнил.

Деньги не сильно большие, но что то это как то не правильно.

В общем может у кого то было что то подобное с этим уважаемым банком?

Был бы весьма признателен за любые советы, принципиально не хочу дарить свои деньги.