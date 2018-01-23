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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 січ, 2018 15:34
А чего при входе в П24 звонит робот Ви створили заявку на зміну паролю?
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:10
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:21
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:25
Re: Приватбанк
У меня каждую неделю по разу бывает, то идите в отделение, то к терминалу, то ждите смс.
закрываю эту страницу, открываю новую и вуаля
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:32
Не получилось так, пришлось таки менять пароль...Последнее время было без подтверждения, а то позвонили, а телефон как раз перегружался, может из-за этого...
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
Додано: Вів 23 січ, 2018 16:35
Додано: Вів 23 січ, 2018 17:22
Re: Приватбанк
Добрый день друзья. Хочу попросить помощи знающих .
Снимал 2500 тыс с банкомата этого чудесного банка, банкомат дал 4 купюры по 500 , хотя при проверке через Приват24 , показало,что списалось 2500.
Я обратился в службу поддержки, там зарегистрировали мое заявление и после моих неоднократных обращений сообщили, что все мол нормально и прекрасно, трансакция прошла успешно, ищите деньги в своих карманах, а у нас все хорошо.
Этот ответ меня совсем не обрадовал,учитывая потраченное время,нервы и форму их ответа.
Я зарегистрировал еще одно заявление,предложили уже подождать 3-5 дней, ответили так же.
Обратился в третий раз,предложили оставить еще одну заявку, про те две никто не вспомнил, пока я им не напомнил.
Деньги не сильно большие, но что то это как то не правильно.
В общем может у кого то было что то подобное с этим уважаемым банком?
Был бы весьма признателен за любые советы, принципиально не хочу дарить свои деньги.
Додано: Вів 23 січ, 2018 19:52
Re: Приватбанк
там есть фотофиксация, в т ч и момента выдачи.
д б видно 4 купюры в руках
а вообще - чел фактор - всегда банкомат инкассирует 1 человек , возможно была замята купюра и деспенсер не смог ее транспортировать и она улетела в пределах сейфа. Инкассатор принял этот подарок судьбы.
А правильно было расправить и положить ее в "крокодил" , прогнать тест и дать возможность сбросить ее в маленькую кассету сброса купюр. Но.... это же 500 грн , соблазн.
Бывало мяло , рвало и разбрасывало купюры. Техника не идеальна.
Настаивайте на своем. Списало 5 купюр, а выдало только 4. У Привата есть опыт - такое лечится детектором в любом РУ , детектор покажет на раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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