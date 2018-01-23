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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7391739273937394
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 15:34

А чего при входе в П24 звонит робот Ви створили заявку на зміну паролю?
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:10

  vollena71 написав:А чего при входе в П24 звонит робот Ви створили заявку на зміну паролю?

У меня утром после ввода телефона выдало сообщение "Запит видхилено. Просьба подтвердить телефон в АТМ или терминале". Но после нажатия "Далее" пустило как обычно, и больше такого не возникало.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:21

  Zochan написав:Якщо відмінити пролонгацію, депо після завершення, наступного дня автоматично падає на картку?

Именно так.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:25

Re: Приватбанк

У меня каждую неделю по разу бывает, то идите в отделение, то к терминалу, то ждите смс.
закрываю эту страницу, открываю новую и вуаля
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:32

  Stringer написав:У меня каждую неделю по разу бывает, то идите в отделение, то к терминалу, то ждите смс.
закрываю эту страницу, открываю новую и вуаля

Не получилось так, пришлось таки менять пароль...Последнее время было без подтверждения, а то позвонили, а телефон как раз перегружался, может из-за этого...
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 16:35

  Stringer написав:У меня каждую неделю по разу бывает, то идите в отделение, то к терминалу, то ждите смс.
закрываю эту страницу, открываю новую и вуаля

Аналогично
malser
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 17:22

Re: Приватбанк

Добрый день друзья. Хочу попросить помощи знающих .
Снимал 2500 тыс с банкомата этого чудесного банка, банкомат дал 4 купюры по 500 , хотя при проверке через Приват24 , показало,что списалось 2500.
Я обратился в службу поддержки, там зарегистрировали мое заявление и после моих неоднократных обращений сообщили, что все мол нормально и прекрасно, трансакция прошла успешно, ищите деньги в своих карманах, а у нас все хорошо.
Этот ответ меня совсем не обрадовал,учитывая потраченное время,нервы и форму их ответа.
Я зарегистрировал еще одно заявление,предложили уже подождать 3-5 дней, ответили так же.
Обратился в третий раз,предложили оставить еще одну заявку, про те две никто не вспомнил, пока я им не напомнил.
Деньги не сильно большие, но что то это как то не правильно.
В общем может у кого то было что то подобное с этим уважаемым банком?
Был бы весьма признателен за любые советы, принципиально не хочу дарить свои деньги.
A-TITO-A
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 19:52

Re: Приватбанк

  A-TITO-A написав:Был бы весьма признателен за любые советы, принципиально не хочу дарить свои деньги.


там есть фотофиксация, в т ч и момента выдачи.
д б видно 4 купюры в руках
а вообще - чел фактор - всегда банкомат инкассирует 1 человек , возможно была замята купюра и деспенсер не смог ее транспортировать и она улетела в пределах сейфа. Инкассатор принял этот подарок судьбы.
А правильно было расправить и положить ее в "крокодил" , прогнать тест и дать возможность сбросить ее в маленькую кассету сброса купюр. Но.... это же 500 грн , соблазн.
Бывало мяло , рвало и разбрасывало купюры. Техника не идеальна.

Настаивайте на своем. Списало 5 купюр, а выдало только 4. У Привата есть опыт - такое лечится детектором в любом РУ , детектор покажет на раз.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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