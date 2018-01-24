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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7392739373947395
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:44

Re: Приватбанк

Утром отправил СЭП через "Мої платежі" за 3 грн с КДВ.
До сих пор денег в банке получателе не вижу :(
Про 3 дня на обработку платежа знаю.
С Альфы такие же СЭПы залетают за ~2 часа.
Ранее таких операций из Привата не проводил, поэтому вопрошаю :?:
Вопрос 1. Может зря отправлял через "Мої платежі" -
там всё равно получился "Бездоговірний платіж (фіз. особи)",
а нужно было слать чрез пункт "По Україні (платіж за реквізитами)"?
Вопрос 2. В квитанции светится "Дата валютування 2018-01-25",
может именно эта дата влияет на скорость СЭПов? :mrgreen:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:46

konokrad

сэп отправляется не из этого раздела ... а из Платеж по Украине

с этого тоже можно через бездоговорной - но будете ждать долго
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 17:53

  IMPRINTER написав:konokrad

сэп отправляется не из этого раздела ... а из Платеж по Украине

с этого тоже можно через бездоговорной - но будете ждать долго


Спасибо.
Век живи - век учись :roll:

Где-то в теме зацепился за эти "Мої платежі", вроде как на А-Банк так шлют, и себе на другой банк через так отправил :mrgreen:
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konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:17

  konokrad написав:
  IMPRINTER написав:konokrad

сэп отправляется не из этого раздела ... а из Платеж по Украине

с этого тоже можно через бездоговорной - но будете ждать долго


Спасибо.
Век живи - век учись :roll:

Где-то в теме зацепился за эти "Мої платежі", вроде как на А-Банк так шлют, и себе на другой банк через так отправил :mrgreen:

Если отправляли на Моню, то мало того что бегемот долго выпускает, так еще и Моня будет дня 3 зачислять. У них видите по их регламенту "зачисление до 3 рабочих дней". А по факту - чтобы деньги на 3й день таки появились - надо монину поддержку начинать торбить уже 26го
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:34

и снова о Привате замолвите слово

В привате рассказали, что клиентов у них станет больше, сеть - меньше, штата - меньше, корпоративного сегмента не будет, Приват24 перепрограммируют. Лепота :P

Можно оставаться в банке ;)

https://finclub.net/analytics/engin-akc ... ankom.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:35

  konokrad написав:Вопрос 2. В квитанции светится "Дата валютування 2018-01-25",
может именно эта дата влияет на скорость СЭПов?

Да, завтра Приват отправит Ваш платеж, датой валютированния.
На А-банк СЭПом можно только через "мои платежи", через "платежи по Украине" пишет неправильно указан счет, и доходит часа за 1,5 - 2.
Кстати программеры Привата сказали что СЭП на А-банк и в дальнейшем будет работать только через "мои платежи".
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:35

  Flamingo написав:
  konokrad написав:
  IMPRINTER написав:konokrad

сэп отправляется не из этого раздела ... а из Платеж по Украине

с этого тоже можно через бездоговорной - но будете ждать долго


Спасибо.
Век живи - век учись :roll:

Где-то в теме зацепился за эти "Мої платежі", вроде как на А-Банк так шлют, и себе на другой банк через так отправил :mrgreen:

Если отправляли на Моню, то мало того что бегемот долго выпускает, так еще и Моня будет дня 3 зачислять. У них видите по их регламенту "зачисление до 3 рабочих дней". А по факту - чтобы деньги на 3й день таки появились - надо монину поддержку начинать торбить уже 26го


На "Відсоточку" Глобуса пулял, там быстренько всё заходит.
По крайней мере с Альфы 8)
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 18:46

  cds77 написав:
  konokrad написав:Вопрос 2. В квитанции светится "Дата валютування 2018-01-25",
может именно эта дата влияет на скорость СЭПов?

Да, завтра Приват отправит Ваш платеж, датой валютированния.
На А-банк СЭПом можно только через "мои платежи", через "платежи по Украине" пишет неправильно указан счет, и доходит часа за 1,5 - 2.
Кстати программеры Привата сказали что СЭП на А-банк и в дальнейшем будет работать только через "мои платежи".


У Глобуса короткий "котловой" вот я и решил, что именно через "мои платежи" пройдёт, как по маслу :mrgreen:
̶Л̶о̶х̶о̶н̶у̶л̶с̶я̶ опростоволосился :mrgreen:
Но зато уже точно запомню, что СЭП через "мои платежи" только для А-Банки :idea:
Всем спасибо.
7FAAO75 - промо-код на получение 50 грн. за участие в акции «Бонус к депозитам» https://goo.gl/1DJ74M , https://goo.gl/5dVoMp
konokrad
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 19:30

  vkladchiik написав:Можно оставаться в банке ;)

https://finclub.net/analytics/engin-akc ... ankom.html

ждем новый процессинг©
"чтобы в этом году сделать банк полностью самодостаточным, то есть перевести его на использование новых программных продуктов исключительно собственной разработки."
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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  #<1 ... 7392739373947395
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