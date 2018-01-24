Утром отправил СЭП через "Мої платежі" за 3 грн с КДВ. До сих пор денег в банке получателе не вижу Про 3 дня на обработку платежа знаю. С Альфы такие же СЭПы залетают за ~2 часа. Ранее таких операций из Привата не проводил, поэтому вопрошаю Вопрос 1. Может зря отправлял через "Мої платежі" - там всё равно получился "Бездоговірний платіж (фіз. особи)", а нужно было слать чрез пункт "По Україні (платіж за реквізитами)"? Вопрос 2. В квитанции светится "Дата валютування 2018-01-25", может именно эта дата влияет на скорость СЭПов?
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сэп отправляется не из этого раздела ... а из Платеж по Украине
с этого тоже можно через бездоговорной - но будете ждать долго
Спасибо. Век живи - век учись
Где-то в теме зацепился за эти "Мої платежі", вроде как на А-Банк так шлют, и себе на другой банк через так отправил
Если отправляли на Моню, то мало того что бегемот долго выпускает, так еще и Моня будет дня 3 зачислять. У них видите по их регламенту "зачисление до 3 рабочих дней". А по факту - чтобы деньги на 3й день таки появились - надо монину поддержку начинать торбить уже 26го
konokrad написав:Вопрос 2. В квитанции светится "Дата валютування 2018-01-25", может именно эта дата влияет на скорость СЭПов?
Да, завтра Приват отправит Ваш платеж, датой валютированния. На А-банк СЭПом можно только через "мои платежи", через "платежи по Украине" пишет неправильно указан счет, и доходит часа за 1,5 - 2. Кстати программеры Привата сказали что СЭП на А-банк и в дальнейшем будет работать только через "мои платежи".
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сэп отправляется не из этого раздела ... а из Платеж по Украине
с этого тоже можно через бездоговорной - но будете ждать долго
Спасибо. Век живи - век учись
Где-то в теме зацепился за эти "Мої платежі", вроде как на А-Банк так шлют, и себе на другой банк через так отправил
Если отправляли на Моню, то мало того что бегемот долго выпускает, так еще и Моня будет дня 3 зачислять. У них видите по их регламенту "зачисление до 3 рабочих дней". А по факту - чтобы деньги на 3й день таки появились - надо монину поддержку начинать торбить уже 26го
На "Відсоточку" Глобуса пулял, там быстренько всё заходит. По крайней мере с Альфы
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konokrad написав:Вопрос 2. В квитанции светится "Дата валютування 2018-01-25", может именно эта дата влияет на скорость СЭПов?
Да, завтра Приват отправит Ваш платеж, датой валютированния. На А-банк СЭПом можно только через "мои платежи", через "платежи по Украине" пишет неправильно указан счет, и доходит часа за 1,5 - 2. Кстати программеры Привата сказали что СЭП на А-банк и в дальнейшем будет работать только через "мои платежи".
У Глобуса короткий "котловой" вот я и решил, что именно через "мои платежи" пройдёт, как по маслу ̶Л̶о̶х̶о̶н̶у̶л̶с̶я̶ опростоволосился Но зато уже точно запомню, что СЭП через "мои платежи" только для А-Банки Всем спасибо.
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