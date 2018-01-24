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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 січ, 2018 22:46
+30дн = 41 января = 10 февраля
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 24 січ, 2018 23:27
Re: Приватбанк
воистину.... там за 1 грн и немного шаманства давали 20-тку на телефон с возможностью вывода. Мастеркард спонсор начала 2018 года - алилуя!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 25 січ, 2018 00:18
Re: Приватбанк
Напомните, пожалуйста, как отказаться от автопролонгации депозита «Стандарт безналоговый» (открыт в ИБ), когда там появляется конопочка "Отказ от автопрологации" или нужно идти в отделение?
Додано: Чет 25 січ, 2018 00:26
Rovdof
кнопочка не з'явиться,наприклад, у вас закінчується 24.01, 25.01 тиснете розірвати, не бійтеся, всі кошти падають на КДВ, знову можете відкрити на новий строк, вони теж вважаються зарплатними.
Додано: Чет 25 січ, 2018 06:33
"Господин Дубилет не имеет никакого отношения к ней, а, следовательно, не имеет возможности создать проблемы"
Господин Дубилет априори записан в злодеи, который может создать проблемы привату
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