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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7393739473957396
Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:46

Driver 10 февраля
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 22:46

  Driver написав:11 января регистрировал карту в программе MC Bilshe. При регистрации заблокировали 1 грн и до сих пор не разблокировали.
Подскажите, когда её разблокируют?
(да, я жадный. У каждого свои недостатки :D )

+30дн = 41 января = 10 февраля :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 23:27

Re: Приватбанк

  clientage написав:+30дн = 41 января = 10 февраля


воистину.... там за 1 грн и немного шаманства давали 20-тку на телефон с возможностью вывода. Мастеркард спонсор начала 2018 года - алилуя!
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 00:18

Re: Приватбанк

Напомните, пожалуйста, как отказаться от автопролонгации депозита «Стандарт безналоговый» (открыт в ИБ), когда там появляется конопочка "Отказ от автопрологации" или нужно идти в отделение?
Rovdof
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 00:26

Rovdof

кнопочка не з'явиться,наприклад, у вас закінчується 24.01, 25.01 тиснете розірвати, не бійтеся, всі кошти падають на КДВ, знову можете відкрити на новий строк, вони теж вважаються зарплатними.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 06:33

  vkladchiik написав:В привате рассказали, что клиентов у них станет больше, сеть - меньше, штата - меньше, корпоративного сегмента не будет, Приват24 перепрограммируют. Лепота :P

Можно оставаться в банке ;)

https://finclub.net/analytics/engin-akc ... ankom.html

"Господин Дубилет не имеет никакого отношения к ней, а, следовательно, не имеет возможности создать проблемы"
Господин Дубилет априори записан в злодеи, который может создать проблемы привату
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