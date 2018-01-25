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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7394739573967397
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 16:58

  Dobrofey написав:А как их можно вывести с мобильного счета?

А зачем их оттуда выводить? Мобильная связь нынче дорогая :(

А Goodman, судя по всему, имел в виду возможность вывода бонусов в виде 20 грн на телефон
Driver
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:21

  Driver написав:Очередной блок вопросов от незнайки:
1) принимают ли терминалы Приватбанка 500-евровые купюры?
1а) если да, то все ли терминалы? Или есть опасность влететь с какими-то конкретными?
2) как обстоят дела с возвратом евро? (хочу разменять 500 евро "на всякий случай" :D )

1) На терминале, когда Вы подойдете к меню "пополнить вклад" в зависимости от выбранного вклада будет написано какие банкноты в валюте вклада он принимает. К примеру тот где обычно пополняю я - обычно пишет "от 5 до 500 Евро".
1а) Можно попасть на терминал не принимающий валюту, но об этом тоже будет написано на экране. Опасность влететь есть если с банкнотой будет что-то не так - постиранная, загрязненная и т.п. Так же терминалы Привата не принимают новые полтинники )нового образца)
2) По предзаказу в этом месяце выдавал без проблем - сотками и полтинниками.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 17:43

Re: Приватбанк

  Dobrofey написав:А как их можно вывести с мобильного счета?


я все заганял на Киевстар
давало пополнять до 3 раз один и тот же номер телефона
тратилось через приблуду Киевстара - Киевстар*деньги.
лично все потратил на оплату интернета , получилось месяц холявы
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:41

Интересно, повышение учетной ставки НБУ отразится на депозитах? Будет опять 16% годовых?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:44

  ishvara написав:Интересно, повышение учетной ставки НБУ отразится на депозитах? Будет опять 16% годовых?

Да, очередным праздничным понижением ставок, стабильность же у нас зашкаливает.
slasva
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 19:50

  ishvara написав:Интересно, повышение учетной ставки НБУ отразится на депозитах? Будет опять 16% годовых?

Судя по посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4275947#p4275947
С 01-02-2018 очередное снижение ставок
снижение на мелочь от 0,25 до 0,5 процентного пункта
касается только UAH

наверное не дождетесь т.к. они примерно синхронно снижают.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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