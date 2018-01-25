А зачем их оттуда выводить? Мобильная связь нынче дорогая
А Goodman, судя по всему, имел в виду возможность вывода бонусов в виде 20 грн на телефон
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 16:58
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:21
1) На терминале, когда Вы подойдете к меню "пополнить вклад" в зависимости от выбранного вклада будет написано какие банкноты в валюте вклада он принимает. К примеру тот где обычно пополняю я - обычно пишет "от 5 до 500 Евро".
1а) Можно попасть на терминал не принимающий валюту, но об этом тоже будет написано на экране. Опасность влететь есть если с банкнотой будет что-то не так - постиранная, загрязненная и т.п. Так же терминалы Привата не принимают новые полтинники )нового образца)
2) По предзаказу в этом месяце выдавал без проблем - сотками и полтинниками.
Додано: Чет 25 січ, 2018 17:43
Re: Приватбанк
я все заганял на Киевстар
давало пополнять до 3 раз один и тот же номер телефона
тратилось через приблуду Киевстара - Киевстар*деньги.
лично все потратил на оплату интернета , получилось месяц холявы
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:41
Интересно, повышение учетной ставки НБУ отразится на депозитах? Будет опять 16% годовых?
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:44
Додано: Чет 25 січ, 2018 19:50
Судя по посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4275947#p4275947
наверное не дождетесь т.к. они примерно синхронно снижают.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
реклама
|