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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 січ, 2018 22:43
cds77 написав: ishvara написав:
Интересно, повышение учетной ставки НБУ отразится на депозитах? Будет опять 16% годовых?
Судя по посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4275947#p4275947
С 01-02-2018 очередное снижение ставок
снижение на мелочь от 0,25 до 0,5 процентного пункта
касается только UAH
наверное не дождетесь т.к. они примерно синхронно снижают.
И чем они тогда собираются связывать гривну? Только неуч останется в гривне при таких ставках. Даже матрас будет выгодней)
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LuckyG
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Додано: Чет 25 січ, 2018 22:49
LuckyG написав:
Даже матрас будет выгодней)
невигідний
а) ворюги можуть вкрасти
б) можуть згоріти, зігнити, порватись
в банку ж -
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спиш спокійно
злодіям нема що красти
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greenozon
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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:06
greenozon написав:
заніс 1000, виніс 1000+бонус
Якщо не зроблять - "Ми не забрали Ваші гроші, просто ввели 100% комісію на видачу"
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Чет 25 січ, 2018 23:09
chipmunk написав:
Якщо не зроблять - "Ми не забрали Ваші гроші, просто ввели 100% комісію на видачу"
це все казочки , якщо не вилазить за фонд - то все чьотко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:00
Driver написав:
11 января регистрировал карту в программе MC Bilshe. При регистрации заблокировали 1 грн и до сих пор не разблокировали.
Подскажите, когда её разблокируют?
(да, я жадный. У каждого свои недостатки
)
Почему недостаток? Жадность как и расчётливость весьма хорошая черта. Вопрос: Дriver, а вам пополнение телефона сделали ? Я лично 2 зарегал (приматовскую и аллы ) с обоих по 1 грн блоканули,в "моём кабинете" заявки видны ,а ни копейки не пополнили.Там есть телефон подогретой линии ,хотел было позвонить однако мне звонок с традиционным прослушиванием музыки выйдет примерно на такую же сумму,(а с бесплатного стационарного не успел так как кабель срезали пока ждал обещанного пополнения "через неделю") Думаю вот может пусть подавятся.
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:13
Goodman написав: chipmunk написав:
Якщо не зроблять - "Ми не забрали Ваші гроші, просто ввели 100% комісію на видачу"
це все казочки , якщо не вилазить за фонд - то все чьотко.
Фонд, по нынешним временам, даже пачку денег не гарантирует... баловство это все
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:14
Дядя Дима написав:
Там есть телефон подогретой линии ,хотел было позвонить однако мне звонок с традиционным прослушиванием музыки выйдет примерно на такую же сумму,(а с бесплатного стационарного не успел так как кабель срезали пока ждал обещанного пополнения "через неделю") Думаю вот может пусть подавятся.
Это вы на 0800 в Бильше не можете позвонить, потому что стационарный телефон срезали?
Я думал уже самый распоследний олень знает что 0800 бесплатно со всех телефонов.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:21
Дядя Дима написав:
Думаю вот может пусть подавятся.
Там были временные рамки , пополнения резко закончились.
Любая акция, даже у такого монстра как Мастера имеет свой бюджет.
PS не подавятся. Регил по корысным мотивам 2 ощадовские карты --> в Ощад24 эти суммы видны как заблокированные. Ничего никуда не пропадает. Вернут.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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