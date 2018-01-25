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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7395739673977398
Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:43

  cds77 написав:
  ishvara написав:Интересно, повышение учетной ставки НБУ отразится на депозитах? Будет опять 16% годовых?

Судя по посту https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4275947#p4275947
С 01-02-2018 очередное снижение ставок
снижение на мелочь от 0,25 до 0,5 процентного пункта
касается только UAH

наверное не дождетесь т.к. они примерно синхронно снижают.

И чем они тогда собираются связывать гривну? Только неуч останется в гривне при таких ставках. Даже матрас будет выгодней)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 22:49

Re: Приватбанк

  LuckyG написав:Даже матрас будет выгодней)

невигідний

а) ворюги можуть вкрасти
б) можуть згоріти, зігнити, порватись

в банку ж -
заніс 1000, виніс 1000+бонус :)
спиш спокійно
злодіям нема що красти
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:06

Re: Приватбанк

  greenozon написав:заніс 1000, виніс 1000+бонус

Якщо не зроблять - "Ми не забрали Ваші гроші, просто ввели 100% комісію на видачу" :)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 +50грн. до депо http://minfin.com.ua/deposits/bonus
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 23:09

Re: Приватбанк

  chipmunk написав:Якщо не зроблять - "Ми не забрали Ваші гроші, просто ввели 100% комісію на видачу"


це все казочки , якщо не вилазить за фонд - то все чьотко.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:00

  Driver написав:11 января регистрировал карту в программе MC Bilshe. При регистрации заблокировали 1 грн и до сих пор не разблокировали.
Подскажите, когда её разблокируют?
(да, я жадный. У каждого свои недостатки :D )
Почему недостаток? Жадность как и расчётливость весьма хорошая черта. Вопрос: Дriver, а вам пополнение телефона сделали ? Я лично 2 зарегал (приматовскую и аллы ) с обоих по 1 грн блоканули,в "моём кабинете" заявки видны ,а ни копейки не пополнили.Там есть телефон подогретой линии ,хотел было позвонить однако мне звонок с традиционным прослушиванием музыки выйдет примерно на такую же сумму,(а с бесплатного стационарного не успел так как кабель срезали пока ждал обещанного пополнения "через неделю") Думаю вот может пусть подавятся.
Дядя Дима
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:13

  Goodman написав:
  chipmunk написав:Якщо не зроблять - "Ми не забрали Ваші гроші, просто ввели 100% комісію на видачу"


це все казочки , якщо не вилазить за фонд - то все чьотко.


Фонд, по нынешним временам, даже пачку денег не гарантирует... баловство это все
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:14

  Дядя Дима написав:Там есть телефон подогретой линии ,хотел было позвонить однако мне звонок с традиционным прослушиванием музыки выйдет примерно на такую же сумму,(а с бесплатного стационарного не успел так как кабель срезали пока ждал обещанного пополнения "через неделю") Думаю вот может пусть подавятся.


Это вы на 0800 в Бильше не можете позвонить, потому что стационарный телефон срезали?

Я думал уже самый распоследний олень знает что 0800 бесплатно со всех телефонов.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 02:39

  Дядя Дима написав:Жадность как и расчётливость весьма хорошая черта.

:D

  Дядя Дима написав:Вопрос: Дriver, а вам пополнение телефона сделали ? Я лично 2 зарегал (приматовскую и аллы ) с обоих по 1 грн блоканули,в "моём кабинете" заявки видны ,а ни копейки не пополнили.

Да, 20 грн пришли на счёт через пару минут после заказа.
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 06:21

Re: Приватбанк

  Дядя Дима написав:Думаю вот может пусть подавятся.


Там были временные рамки , пополнения резко закончились.
Любая акция, даже у такого монстра как Мастера имеет свой бюджет.

PS не подавятся. Регил по корысным мотивам 2 ощадовские карты --> в Ощад24 эти суммы видны как заблокированные. Ничего никуда не пропадает. Вернут.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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