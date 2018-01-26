Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:14

в тот же день

Вчера чисто случайно выявил не очень приятную ошибку подсчета процентов по приват-вкладу.Обычно я использую капитализацию процентов. Но по приват-вкладу есть только опция "на карту".Поэтому начисленные проценты по приват-вкладу кидаю на тот же депо откуда накапали - бывает в день выплаты.Так вот суть в том что корезоид почему-то уперто игнорирует операцию "Пополнение депозита..." , осуществляемые, когда проходит операция "Выплата процентов по договору" и далее не включает в расчет процентов (предположительно если сумма пополнения = выплаченным процентам). Проверяется это в выписке в следующем месяце если нажать на "Расчет>>". Если пополнять днем позже/раньше - все ок.Правда, после первой же "выдачи средств с депо" идет пересчет остатка по депозиту, но что-то здесь не так. Если (долго) не снимать деньги с ПВ - то он походу и не раздуплится что было пополнение именно в эти даты.Как-то раньше особо не пересчитывал - посмотрел в общем совпадает+- ну и хорошо. А тут такой баг и скорее всего закостенелый, поскольку в архиве депозитов (даже при Бєне) такая ерунда тоже выявилась. Вот пример:Вроде бы шекели все на месте, всего-то не доначислили доп.шекели на процентные шекели, но осадок что где-то таки надурили.Пусть кодеры покрутят корезоиду гайки.