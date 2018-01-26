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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7398739974007401>
Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:30

Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно :)
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:57

Re: Приватбанк

  Дядя Дима написав:и очень везучий так как из все тарифных планов закрытых для подключений пользуюсь теми где у всех бесплатно ,а с меня хотят плату за соединения,пользование и прочее поиметь


До речі, допускаю, що є якийсь тарифний план, який або потребує наявності деякої мінімальної суми на рахунку для дзвінків, або якоїсь плати для можливості дзвінків на добу, навіть бесплатних.
Зараз оператори фактично повводили абонплату у всі тарифи добові, місячні, річні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:08

  orhidf написав:Andey попробуйте через приват-вклад - кдв грн.

гривневый приват-вклад можно только гривневой картой пополнить :(
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:14

PrivatBank

Вчера чисто случайно выявил не очень приятную ошибку подсчета процентов по приват-вкладу.
Обычно я использую капитализацию процентов. Но по приват-вкладу есть только опция "на карту".
Поэтому начисленные проценты по приват-вкладу кидаю на тот же депо откуда накапали - бывает в день выплаты.

Так вот суть в том что корезоид почему-то уперто игнорирует операцию "Пополнение депозита..." , осуществляемые в тот же день, когда проходит операция "Выплата процентов по договору" и далее не включает в расчет процентов (предположительно если сумма пополнения = выплаченным процентам :?: ). Проверяется это в выписке в следующем месяце если нажать на "Расчет>>". Если пополнять днем позже/раньше - все ок. :shock:
Правда, после первой же "выдачи средств с депо" идет пересчет остатка по депозиту, но что-то здесь не так. Если (долго) не снимать деньги с ПВ - то он походу и не раздуплится что было пополнение именно в эти даты.

Как-то раньше особо не пересчитывал - посмотрел в общем совпадает+- ну и хорошо. А тут такой баг и скорее всего закостенелый, поскольку в архиве депозитов (даже при Бєне) такая ерунда тоже выявилась. Вот пример:
Зображення
Вроде бы шекели все на месте, всего-то не доначислили доп.шекели на процентные шекели, но осадок что где-то таки надурили. :lol: :twisted:
Пусть кодеры покрутят корезоиду гайки.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:44

  Ukrainian написав:Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно :)
Ну так можно поменять банк.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:47

  Andey написав:
  orhidf написав:Andey попробуйте через приват-вклад - кдв грн.

гривневый приват-вклад можно только гривневой картой пополнить :(


Конверсия работает только путем перечисления на свою же грн карту. Либо наличку снять и в обменник, потом обратно к терминалу. Выйдет на 0,5% дешевле и курс наверняка лучше
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:39

Re: Приватбанк

Ukrainian написав:Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно :)
Зачем снимать, с процентом наверное?!
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:39

  Ukrainian написав:Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно :)


:-)

Ну разве что еще попросят отчитаться о том, на какие цели потрачена ранее приобретенная валюта. Тут вот записано, вы уже брали недавно пятьсот евро. Они где? Нет, никаких бланков строгой отчетности! Можно даже без печати. Просто приложить чеки из магазинов и ресторанов, счет из гостиницы. Все на доверии! Просто отксерить и прислать. Сперва конечно у нотариуса заверить, а потом сразу на почту. Все же быстро теперь. Или для удобства граждан можно даже через МФЦ подавать. Пришел, сдал, приложил. Донес пару справок о происхождении средств (выписку со счета, справку по форме 2-НДФЛ), и жди беззаботно.

http://www.liveinternet.ru/journalshowcomments.php?jpostid=380878586&journalid=4676123&go=prev&categ=1
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 00:54

  Ukrainian написав:Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно :)


Ссылку можно? Бо парень ты ненадёжный. Вчера снимал, никаких проблем не было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 01:00

  Фантом написав:
  Ukrainian написав:Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно :)


Ссылку можно? Бо парень ты ненадёжный. Вчера снимал, никаких проблем не было.


Эквивалент $25-30 в гривне снимали без заявления? :shock:
Не верю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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