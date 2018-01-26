Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:30
Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: П'ят 26 січ, 2018 15:57
Re: Приватбанк
До речі, допускаю, що є якийсь тарифний план, який або потребує наявності деякої мінімальної суми на рахунку для дзвінків, або якоїсь плати для можливості дзвінків на добу, навіть бесплатних.
Зараз оператори фактично повводили абонплату у всі тарифи добові, місячні, річні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:08
Додано: П'ят 26 січ, 2018 16:14
PrivatBank
Вчера чисто случайно выявил не очень приятную ошибку подсчета процентов по приват-вкладу.
Обычно я использую капитализацию процентов. Но по приват-вкладу есть только опция "на карту".
Поэтому начисленные проценты по приват-вкладу кидаю на тот же депо откуда накапали - бывает в день выплаты.
Так вот суть в том что корезоид почему-то уперто игнорирует операцию "Пополнение депозита..." , осуществляемые в тот же день, когда проходит операция "Выплата процентов по договору" и далее не включает в расчет процентов (предположительно если сумма пополнения = выплаченным процентам ). Проверяется это в выписке в следующем месяце если нажать на "Расчет>>". Если пополнять днем позже/раньше - все ок.
Правда, после первой же "выдачи средств с депо" идет пересчет остатка по депозиту, но что-то здесь не так. Если (долго) не снимать деньги с ПВ - то он походу и не раздуплится что было пополнение именно в эти даты.
Как-то раньше особо не пересчитывал - посмотрел в общем совпадает+- ну и хорошо. А тут такой баг и скорее всего закостенелый, поскольку в архиве депозитов (даже при Бєне) такая ерунда тоже выявилась. Вот пример:
Вроде бы шекели все на месте, всего-то не доначислили доп.шекели на процентные шекели, но осадок что где-то таки надурили.
Пусть кодеры покрутят корезоиду гайки.
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:44
Додано: П'ят 26 січ, 2018 17:47
Конверсия работает только путем перечисления на свою же грн карту. Либо наличку снять и в обменник, потом обратно к терминалу. Выйдет на 0,5% дешевле и курс наверняка лучше
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: П'ят 26 січ, 2018 18:39
Re: Приватбанк
Зачем снимать, с процентом наверное?!
Додано: П'ят 26 січ, 2018 21:39
Ну разве что еще попросят отчитаться о том, на какие цели потрачена ранее приобретенная валюта. Тут вот записано, вы уже брали недавно пятьсот евро. Они где? Нет, никаких бланков строгой отчетности! Можно даже без печати. Просто приложить чеки из магазинов и ресторанов, счет из гостиницы. Все на доверии! Просто отксерить и прислать. Сперва конечно у нотариуса заверить, а потом сразу на почту. Все же быстро теперь. Или для удобства граждан можно даже через МФЦ подавать. Пришел, сдал, приложил. Донес пару справок о происхождении средств (выписку со счета, справку по форме 2-НДФЛ), и жди беззаботно.
Додано: Суб 27 січ, 2018 00:54
Ссылку можно? Бо парень ты ненадёжный. Вчера снимал, никаких проблем не было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Суб 27 січ, 2018 01:00
Эквивалент $25-30 в гривне снимали без заявления?
Не верю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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