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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7398739974007401
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 01:02

  Ukrainian написав:
  Фантом написав:
  Ukrainian написав:Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно :)


Ссылку можно? Бо парень ты ненадёжный. Вчера снимал, никаких проблем не было.


Эквивалент $25-30 в гривне снимали без заявления? :shock:
Не верю


Снимал 15000 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 7398739974007401
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