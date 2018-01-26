|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 січ, 2018 01:02
Ukrainian написав: Фантом написав: Ukrainian написав:
Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно
Ссылку можно? Бо парень ты ненадёжный. Вчера снимал, никаких проблем не было.
Эквивалент $25-30 в гривне снимали без заявления?
Не верю
Снимал 15000 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 772
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 105 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама