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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7399740074017402>
Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 01:02

  Ukrainian написав:
  Фантом написав:
  Ukrainian написав:Новий прикол у @privatbankua
Якщо ти хочеш зняти готівку з картки ФОП, то ти пишеш заяву на зняття і маєш пояснити, куди ти хочеш ці гроші витрачати. Тобі на добу піднімають ліміт на цю суму. Потім знову ліміт на зняття буде 0.
Правда, зручно :)


Ссылку можно? Бо парень ты ненадёжный. Вчера снимал, никаких проблем не было.


Эквивалент $25-30 в гривне снимали без заявления? :shock:
Не верю


Снимал 15000 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2018 23:37

не работает 3d secure

Ситуация следующая - на usd карте привата не работает 3d secure, платежи проходят без всякой проверки. Там, где 3d secure обязательный, платеж не проходит. Выдает ошибку, что карта не поддерживает 3d secure или ошибка авторизации или нет ответа от банка эмитента (на разных сайтах по-разному).
Поддержка привата заявляет, что с картой всё ок и 3d secure работает, отправляет меня на сайты, мол, это у них проблемы. Скриншоты ошибок и ответы техподдержки платежных систем вообще никак не влияют на них, операторы переключают друг друга и заявляют, что с картой всё ок.

Прочитав вот эту инфу https://minfin.com.ua/2017/11/16/30965613/, ограничил лимит интернет платежей, но это не выход.

Что в такой ситуации делать?
doxt
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 11:34

Интересное кино :) Вернусь в Киев проверю снятие с ФОП-карты. Как-то сомнительно выглядит утверждение,что снять пару сотен на пиво-колбасу надо через заявление.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 13:59

Re: Приватбанк

Альфа так и блокирует манисенд через ликпей?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 15:03

Re: Приватбанк

У кого там внутряк есть в примате, когда ставки вверх?
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 16:48

Re: Приватбанк

  Mathias написав:У кого там внутряк есть в примате, когда ставки вверх?


15 на 6 мес это УЖЕ достижение.
С февраля на другое будете молить - хоть бы не понизили :-((((
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 17:14

Alex2007 Сьогодні депозити в Приваті - це російська рулетка! От ... виступає Гройсман чи новий глава НБУ із старої обойми припустимо так десь через пів-року і розказує:" Шановні вкладники Приватбанку. Ні держава, ні ФГВФО враховуючи складну ситуацію в країні не в змозі повернути вам депозити..." Ну і ваші дії? Блін, і патрон в барабані якось не так став... :shock: :D :D :D
mikola_oliynik
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Повідомлення Додано: Нед 28 січ, 2018 18:38

  mikola_oliynik написав:Alex2007 Сьогодні депозити в Приваті - це російська рулетка! От ... виступає Гройсман чи новий глава НБУ із старої обойми припустимо так десь через пів-року і розказує:" Шановні вкладники Приватбанку. Ні держава, ні ФГВФО враховуючи складну ситуацію в країні не в змозі повернути вам депозити..." Ну і ваші дії? Блін, і патрон в барабані якось не так став... :shock: :D :D :D


Ну если так рассуждать, то он аналогично может обратиться к вкладчикам любого банка, не только Привата.
sailed
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 01:37

  Goodman написав:С февраля на другое будете молить - хоть бы не понизили :-((((


Не думаю, что наша БС до такого доживёт. Просто у моей подруги ситуация классическая - документы на восстановлении, верификация есть только в Привате, хочет кинуть денег полежать "про запас". Пока насоветовал положить на Приват-вклад и подождать повышения ставок, а потом уже перебежать на срочный. Если надумают понижать, во что я совершенно не верю, то всегда есть сутки-двое на впрыгивание в последний вагон, это вам не Суркисы :)
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 06:25

Re: Приватбанк

  Mathias написав:Пока насоветовал положить на Приват-вклад и подождать повышения ставок, а потом уже перебежать на срочный.


Ну и каков Ваш прогноз повышения?
Подымут более столбов в других банках, т е больше 17,5?
*************************************
  Mathias написав:это вам не Суркисы


А кто это? Вы вопрос изучали?
Условия пополнения и содержания вклада тождественны.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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