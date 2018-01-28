Додано: Суб 27 січ, 2018 23:37

Ситуация следующая - на usd карте привата не работает 3d secure, платежи проходят без всякой проверки. Там, где 3d secure обязательный, платеж не проходит. Выдает ошибку, что карта не поддерживает 3d secure или ошибка авторизации или нет ответа от банка эмитента (на разных сайтах по-разному).Поддержка привата заявляет, что с картой всё ок и 3d secure работает, отправляет меня на сайты, мол, это у них проблемы. Скриншоты ошибок и ответы техподдержки платежных систем вообще никак не влияют на них, операторы переключают друг друга и заявляют, что с картой всё ок.Прочитав вот эту инфу, ограничил лимит интернет платежей, но это не выход.Что в такой ситуации делать?