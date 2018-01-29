qwerty2000qwerty написав:

....хотел разместить вклад в приватбанке более 300 000гривен на краткосрочном депозите и был весьма удивлен формой затребованной банком информации о происхождении средств.Ниже прилагаю то что у меня запросил приватбанк---------Відповідно до політики легалізації доходів:- статті 11 та пункту 22 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";- пунктом 72 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417.Які документи має отримати банк від клієнта - фізичної особи для підтвердження джерел походження коштів?Для фізичної особи-резидента:довідку з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);та/або довідку про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/ матеріального забезпечення за останній рік (роки);та/або документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);та/або довідку з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки);та/або декларацію про майно, доходи, витрати и зобов'язання фінансового характеру за останній податковий період (періоди);та/або договір купівлі/продажу житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);та/або договір купівлі/продажу рухомого/нерухомого майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);та/або документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо);та/або документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб;та/або документи, що підтверджують отримання винагороди за договорами цивільно-правового характер