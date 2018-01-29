Да. Обычно доходило, но всякое может быть. Одно время даже ИНН в подсказке отсутствовало.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:32
Додано: Вів 30 січ, 2018 10:50
как повезет
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Додано: Вів 30 січ, 2018 11:12
Скорее Дубинского. Мураев про Приват плохо не говорил, он наоборот вкладчиков поддерживает. Хотя стандартный ответ любых чиновников вкладчикам - сами виноваты.
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:32
Re: Приватбанк
Мужик в кассу Приватбанка фальшивых 300 тыс. грн принёс. Касир обнаружила. Мужик говорит, что в обменнике дали.
Додано: Вів 30 січ, 2018 12:37
Ничего с приватом не случится. Будут держать зубами, дольют уставник для ликвидности, с этим проблем нет
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:36
Re: Приватбанк
На ветке Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) (7я страница) пишут:
Кто-то еще сталкивался с подобным в привате? Отпишитесь плз в Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: Вів 30 січ, 2018 19:53
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Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:08
Re: Приватбанк
Совершенно верно :
Сегодня открывается депо на 149К
Завтра это депо можно пополнить на 149К
Через день можно пополнить на остаток 2К
Все - ИТОГО депозит 300К
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44
И снять потом одной суммой?
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
Додано: Вів 30 січ, 2018 20:45
по Форварду вроде реальную ситуацию расписал. По привату - хз
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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