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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7403740474057406>
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:32

  Ferlakur написав:Можно ли пополнять СЭПом из другого банка приватовскую карту третьего лица без указания в назначении платежа его ИНН, только фамилию и имя?

Да. Обычно доходило, но всякое может быть. Одно время даже ИНН в подсказке отсутствовало.
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 10:50

  Ferlakur написав:Можно ли пополнять СЭПом из другого банка приватовскую карту третьего лица без указания в назначении платежа его ИНН, только фамилию и имя?


как повезет
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 11:12

  Starikan написав:
  mikola_oliynik написав:Alex2007 Сьогодні депозити в Приваті - це російська рулетка! От ... виступає Гройсман чи новий глава НБУ із старої обойми припустимо так десь через пів-року і розказує:" Шановні вкладники Приватбанку. Ні держава, ні ФГВФО враховуючи складну ситуацію в країні не в змозі повернути вам депозити..." Ну і ваші дії? Блін, і патрон в барабані якось не так став... :shock: :D :D :D

Откуда вы все, флудеры, беретесь?
На ставке у Мураева, что ли? :mrgreen:

Скорее Дубинского. Мураев про Приват плохо не говорил, он наоборот вкладчиков поддерживает. Хотя стандартный ответ любых чиновников вкладчикам - сами виноваты.
Sagittarius
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:32

Re: Приватбанк

Мужик в кассу Приватбанка фальшивых 300 тыс. грн принёс. Касир обнаружила. Мужик говорит, что в обменнике дали.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 12:37

  Sagittarius написав:
  Starikan написав:
  mikola_oliynik написав:Alex2007 Сьогодні депозити в Приваті - це російська рулетка! От ... виступає Гройсман чи новий глава НБУ із старої обойми припустимо так десь через пів-року і розказує:" Шановні вкладники Приватбанку. Ні держава, ні ФГВФО враховуючи складну ситуацію в країні не в змозі повернути вам депозити..." Ну і ваші дії? Блін, і патрон в барабані якось не так став... :shock: :D :D :D

Откуда вы все, флудеры, беретесь?
На ставке у Мураева, что ли? :mrgreen:

Скорее Дубинского. Мураев про Приват плохо не говорил, он наоборот вкладчиков поддерживает. Хотя стандартный ответ любых чиновников вкладчикам - сами виноваты.


Ничего с приватом не случится. Будут держать зубами, дольют уставник для ликвидности, с этим проблем нет
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:36

Re: Приватбанк

На ветке Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) (7я страница) пишут:

  qwerty2000qwerty написав:....хотел разместить вклад в приватбанке более 300 000гривен на краткосрочном депозите и был весьма удивлен формой затребованной банком информации о происхождении средств.Ниже прилагаю то что у меня запросил приватбанк---------Відповідно до політики легалізації доходів:
- статті 11 та пункту 22 частини другої статті 6 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
- пунктом 72 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417.



Які документи має отримати банк від клієнта - фізичної особи для підтвердження джерел походження коштів?
Для фізичної особи-резидента:
довідку з місця роботи про середньомісячний/сукупний дохід за останній рік (роки);
та/або довідку про розмір щомісячної пенсії/допомоги/компенсації/ матеріального забезпечення за останній рік (роки);
та/або документи, що підтверджують оплату праці фізичної особи від роботодавця в натуральній формі за останній рік (роки);
та/або довідку з місця роботи за сумісництвом про середньомісячний/ сукупний дохід за останній рік (роки);
та/або декларацію про майно, доходи, витрати и зобов'язання фінансового характеру за останній податковий період (періоди);
та/або договір купівлі/продажу житлового або нежитлового приміщення, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
та/або договір купівлі/продажу рухомого/нерухомого майна, що належить клієнту на праві власності (з наданням правовстановлюючих документів);
та/або документи, що підтверджують отримання винагороди від використання інтелектуальної власності (авторські гонорари, винагороди тощо);
та/або документи про отримання страхової суми за договором страхування, виграшу в лотерею, набуття права на скарб;
та/або документи, що підтверджують отримання винагороди за договорами цивільно-правового характер


Кто-то еще сталкивался с подобным в привате? Отпишитесь плз в Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 19:53

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Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.
komp
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:08

Re: Приватбанк

  komp написав:Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.


Совершенно верно :
Сегодня открывается депо на 149К
Завтра это депо можно пополнить на 149К
Через день можно пополнить на остаток 2К

Все - ИТОГО депозит 300К
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:44

  Goodman написав:
  komp написав:Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.


Совершенно верно :
Сегодня открывается депо на 149К
Завтра это депо можно пополнить на 149К
Через день можно пополнить на остаток 2К

Все - ИТОГО депозит 300К


И снять потом одной суммой?
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 20:45

  komp написав:Scholar
Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.


по Форварду вроде реальную ситуацию расписал. По привату - хз
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