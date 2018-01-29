Додано: Вів 30 січ, 2018 21:02

[b]Goodman[/b] красиво стелишь но спать как то не спится...да у меня открыто несколько депозитов в привате но пополнить каждый могу не более 50 000 в месяц....и как ты собираешся открывать каждый день депозиты по 149 000? за задолбаешся в банк бегать и не играет это роли, на один ИНН ты хочешь открыть к примеру 4 депозита по 50 000(все же не 300 000 от которой пляшет финмониторинг со слов дефушки) и потом каждый месяц пополнять по полтиннику?...все это суетно , завтра уж подробно выясню не будет ли проблем ? не суммируются ли продукты ? и как на такое обстоятельство смотрит финмониторинг....приват не удобен для открытия депозитных продуктов по доверенности на родственников и знакомых например.Только ОЩАД да и разница там полпроцента.Спасибо натолкнули на интересную мысль ...завтра попробую осуществить...