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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7404740574067407
Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 23:07

Кассандра все стало на свои места , безимянка перевыпустилась в именную и заняла почетное место. Уже никак назад не отыграете. Только смена ИНН. :mrgreen:
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2018 23:58

  komp написав:Scholar
Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.


Вы лично пробовали принести больше 300т за раз в кассу?
Скажу по личному опыту - после 01.01.2018 в Привате без бумажки вы не положите через кассу больше (про снятие не скажу).
Как быть?
1) Бумажка
2) Ложить до 300т/сутки
3) Безналичный перевод с другого банка
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 00:41

Re: Приватбанк

  Sidus написав:Вы лично пробовали принести больше 300т за раз в кассу?


Заносили 2,5 года назад, когда выплачивали Дельту.
Было три фонда, тихо и мирно - поместили в комнату для переговоров, попили кофию - кассир все пересчитал и принял , даже сотку не спер . А мог , там реально было 10 кг папиру. Тогда был смысл занести - была задрана учетная ставка вверх , %% были бешенные и светили в далеке безналоговые.

А сейчас, под что заносить? Какие там плюшки?
Не тот банк и не те герои.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 08:00

  Sidus написав:
  komp написав:Scholar
Никто не сталкивался. И флудер которого вы цитируете не сталкивался, это просто чёс для лохов.


Вы лично пробовали принести больше 300т за раз в кассу?
Скажу по личному опыту - после 01.01.2018 в Привате без бумажки вы не положите через кассу больше (про снятие не скажу).
Как быть?
1) Бумажка
2) Ложить до 300т/сутки
3) Безналичный перевод с другого банка


Может после 1.09.17? В нормативке с 1.01.18 ничего вроде не менялось
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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  #<1 ... 7404740574067407
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