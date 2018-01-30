|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:07
Кассандра все стало на свои места , безимянка перевыпустилась в именную и заняла почетное место. Уже никак назад не отыграете. Только смена ИНН.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 30 січ, 2018 23:58
Вы лично пробовали принести больше 300т за раз в кассу?
Скажу по личному опыту - после 01.01.2018 в Привате без бумажки вы не положите через кассу больше (про снятие не скажу).
Как быть?
1) Бумажка
2) Ложить до 300т/сутки
3) Безналичный перевод с другого банка
Додано: Сер 31 січ, 2018 00:41
Re: Приватбанк
Заносили 2,5 года назад, когда выплачивали Дельту.
Было три фонда, тихо и мирно - поместили в комнату для переговоров, попили кофию - кассир все пересчитал и принял , даже сотку не спер . А мог , там реально было 10 кг папиру. Тогда был смысл занести - была задрана учетная ставка вверх , %% были бешенные и светили в далеке безналоговые.
А сейчас, под что заносить? Какие там плюшки?
Не тот банк и не те герои.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 31 січ, 2018 08:00
Может после 1.09.17? В нормативке с 1.01.18 ничего вроде не менялось
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
реклама
|