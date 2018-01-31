Додано: Сер 31 січ, 2018 17:18

yuriyyerin



Тогда понятно. Смысл ограничения в том, чтобы не выпускать крупные суммы за рубеж «просто так». Всегда так было. Декрет «Про систему валютного регулювання...» еще образца 1993года

«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html

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