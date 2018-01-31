RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7406740774087409
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:18

yuriyyerin

Тогда понятно. Смысл ограничения в том, чтобы не выпускать крупные суммы за рубеж «просто так». Всегда так было. Декрет «Про систему валютного регулювання...» еще образца 1993года
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Scholar
 
Повідомлень: 866
З нами з: 25.03.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 17:57

  Scholar написав:yuriyyerin

Тогда понятно. Смысл ограничения в том, чтобы не выпускать крупные суммы за рубеж «просто так». Всегда так было. Декрет «Про систему валютного регулювання...» еще образца 1993года


О, спасибо большое, не знал. Конечно, это всё смешно смотрится на фоне выводе денег некоторых наших более успешных сограждан, но всё равно, буду знать.
Кстати, там оказывается нововведение, что перевод свифт в валюте нельзя делать за счёт кредитных средств. Буквально полгода назад делал аналогичный перевод, и всё работало. Как быстро работает НБУ с запретами :)
yuriyyerin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 19:17

Re: Приватбанк

SWIFT
как долго Приват обрабатывает SWIFT платеж?
с 12ч дня деньги на месте
readrend
 
Повідомлень: 215
З нами з: 05.03.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 20:26

  readrend написав:SWIFT
как долго Приват обрабатывает SWIFT платеж?
с 12ч дня деньги на месте


Зависит от суммы.
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Scholar
 
Повідомлень: 866
З нами з: 25.03.14
Подякував: 89 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7406740774087409
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 6 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (52310)
31.01.2018 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.