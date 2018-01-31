yuriyyerin
Тогда понятно. Смысл ограничения в том, чтобы не выпускать крупные суммы за рубеж «просто так». Всегда так было. Декрет «Про систему валютного регулювання...» еще образца 1993года
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:18
yuriyyerin
Тогда понятно. Смысл ограничения в том, чтобы не выпускать крупные суммы за рубеж «просто так». Всегда так было. Декрет «Про систему валютного регулювання...» еще образца 1993года
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Сер 31 січ, 2018 17:57
О, спасибо большое, не знал. Конечно, это всё смешно смотрится на фоне выводе денег некоторых наших более успешных сограждан, но всё равно, буду знать.
Кстати, там оказывается нововведение, что перевод свифт в валюте нельзя делать за счёт кредитных средств. Буквально полгода назад делал аналогичный перевод, и всё работало. Как быстро работает НБУ с запретами
Додано: Сер 31 січ, 2018 19:17
Re: Приватбанк
SWIFT
как долго Приват обрабатывает SWIFT платеж?
с 12ч дня деньги на месте
Додано: Сер 31 січ, 2018 20:26
Зависит от суммы.
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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