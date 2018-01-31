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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7407740874097410
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2018 23:40

Scholar так все таки есть?
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 07:26

  Мизантрóп написав:Scholar так все таки есть?
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8)
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Scholar
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 08:38

Re: Приватбанк

а тем временем ставки по депозитам еще уменьшили...
hyrma
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:02

Re: Приватбанк

Добрый день. Прошу совета знающих.
Ситуация такая. Открыл депозит в отделении в долларах. Сразу же выдал доверенность на этот депозит дочери с полным доступом. Задумка была такая, что после окончания депо дочь разорвет его и положит на свою карту и дальше будет распоряжаться на свое усмотрение. Я и дочь проживают в разных городах.
Депозит закончился. Дочь по доверенности успешно его расторгла и хотела в отделении перекинуть их на КДВ. Менеджер сказала, что так нельзя (у нее в программе заложено только выдача наличными с предварительным заказом).
Деньги сейчас висят на каком-то отдельном счете 2620 До востребования под 0,01%. Наличными забирать не собиралась, хотела через Приват 24 открыть другой депо (чтобы не быть привязанной к отделению).
Какие есть варианты? Я только додумался до следующего. Открыть дочери приват вклад. Заказать наличку на отделение. В отделении снять наличку и сразу положить на приват вклад. С приват вклада кинуть на КДВ и с него уже открывать депо.
Это все без комиссии?
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:02

Re: Приватбанк

Добрый день. Прошу совета знающих.
Ситуация такая. Открыл депозит в отделении в долларах. Сразу же выдал доверенность на этот депозит дочери с полным доступом. Задумка была такая, что после окончания депо дочь разорвет его и положит на свою карту и дальше будет распоряжаться на свое усмотрение. Я и дочь проживают в разных городах.
Депозит закончился. Дочь по доверенности успешно его расторгла и хотела в отделении перекинуть их на КДВ. Менеджер сказала, что так нельзя (у нее в программе заложено только выдача наличными с предварительным заказом).
Деньги сейчас висят на каком-то отдельном счете 2620 До востребования под 0,01%. Наличными забирать не собиралась, хотела через Приват 24 открыть другой депо (чтобы не быть привязанной к отделению).
Какие есть варианты? Я только додумался до следующего. Открыть дочери приват вклад. Заказать наличку на отделение. В отделении снять наличку и сразу положить на приват вклад. С приват вклада кинуть на КДВ и с него уже открывать депо.
Это все без комиссии?
malser
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:10

Re: Приватбанк

  malser написав:Открыть дочери приват вклад. Заказать наличку на отделение. В отделении снять наличку и сразу положить на приват вклад. С приват вклада кинуть на КДВ и с него уже открывать депо.

Мсьє знает толк... Можна відкривати депо з цього тимчасового
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:11

  malser написав:Добрый день. Прошу совета знающих.
Ситуация такая. Открыл депозит в отделении в долларах. Сразу же выдал доверенность на этот депозит дочери с полным доступом. Задумка была такая, что после окончания депо дочь разорвет его и положит на свою карту и дальше будет распоряжаться на свое усмотрение. Я и дочь проживают в разных городах.
Депозит закончился. Дочь по доверенности успешно его расторгла и хотела в отделении перекинуть их на КДВ. Менеджер сказала, что так нельзя (у нее в программе заложено только выдача наличными с предварительным заказом).
Деньги сейчас висят на каком-то отдельном счете 2620 До востребования под 0,01%. Наличными забирать не собиралась, хотела через Приват 24 открыть другой депо (чтобы не быть привязанной к отделению).
Какие есть варианты? Я только додумался до следующего. Открыть дочери приват вклад. Заказать наличку на отделение. В отделении снять наличку и сразу положить на приват вклад. С приват вклада кинуть на КДВ и с него уже открывать депо.
Это все без комиссии?


Без комиссии
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Scholar
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 09:12

  malser написав:Это все без комиссии?

Да, единственный вариант.
Vint
 
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