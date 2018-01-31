Додано: Чет 01 лют, 2018 09:02

Добрый день. Прошу совета знающих.

Ситуация такая. Открыл депозит в отделении в долларах. Сразу же выдал доверенность на этот депозит дочери с полным доступом. Задумка была такая, что после окончания депо дочь разорвет его и положит на свою карту и дальше будет распоряжаться на свое усмотрение. Я и дочь проживают в разных городах.

Депозит закончился. Дочь по доверенности успешно его расторгла и хотела в отделении перекинуть их на КДВ. Менеджер сказала, что так нельзя (у нее в программе заложено только выдача наличными с предварительным заказом).

Деньги сейчас висят на каком-то отдельном счете 2620 До востребования под 0,01%. Наличными забирать не собиралась, хотела через Приват 24 открыть другой депо (чтобы не быть привязанной к отделению).

Какие есть варианты? Я только додумался до следующего. Открыть дочери приват вклад. Заказать наличку на отделение. В отделении снять наличку и сразу положить на приват вклад. С приват вклада кинуть на КДВ и с него уже открывать депо.

Это все без комиссии?