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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2018 23:40
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Чет 01 лют, 2018 07:26
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
Додано: Чет 01 лют, 2018 08:38
Re: Приватбанк
а тем временем ставки по депозитам еще уменьшили...
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:02
Re: Приватбанк
Добрый день. Прошу совета знающих.
Ситуация такая. Открыл депозит в отделении в долларах. Сразу же выдал доверенность на этот депозит дочери с полным доступом. Задумка была такая, что после окончания депо дочь разорвет его и положит на свою карту и дальше будет распоряжаться на свое усмотрение. Я и дочь проживают в разных городах.
Депозит закончился. Дочь по доверенности успешно его расторгла и хотела в отделении перекинуть их на КДВ. Менеджер сказала, что так нельзя (у нее в программе заложено только выдача наличными с предварительным заказом).
Деньги сейчас висят на каком-то отдельном счете 2620 До востребования под 0,01%. Наличными забирать не собиралась, хотела через Приват 24 открыть другой депо (чтобы не быть привязанной к отделению).
Какие есть варианты? Я только додумался до следующего. Открыть дочери приват вклад. Заказать наличку на отделение. В отделении снять наличку и сразу положить на приват вклад. С приват вклада кинуть на КДВ и с него уже открывать депо.
Это все без комиссии?
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:02
Re: Приватбанк
Добрый день. Прошу совета знающих.
Ситуация такая. Открыл депозит в отделении в долларах. Сразу же выдал доверенность на этот депозит дочери с полным доступом. Задумка была такая, что после окончания депо дочь разорвет его и положит на свою карту и дальше будет распоряжаться на свое усмотрение. Я и дочь проживают в разных городах.
Депозит закончился. Дочь по доверенности успешно его расторгла и хотела в отделении перекинуть их на КДВ. Менеджер сказала, что так нельзя (у нее в программе заложено только выдача наличными с предварительным заказом).
Деньги сейчас висят на каком-то отдельном счете 2620 До востребования под 0,01%. Наличными забирать не собиралась, хотела через Приват 24 открыть другой депо (чтобы не быть привязанной к отделению).
Какие есть варианты? Я только додумался до следующего. Открыть дочери приват вклад. Заказать наличку на отделение. В отделении снять наличку и сразу положить на приват вклад. С приват вклада кинуть на КДВ и с него уже открывать депо.
Это все без комиссии?
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:10
Re: Приватбанк
Мсьє знает толк... Можна відкривати депо з цього тимчасового
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Додано: Чет 01 лют, 2018 09:11
Без комиссии
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
«Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» ©
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